9岁男孩飞机上突发过敏，这次他遇上了钟南山院士……

8月31日，在新加坡飞往广州的航班途上，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山救治了一名突发过敏的9岁男孩。

当天16时20分左右，在南航从新加坡飞往广州的航班上，一位9岁男孩突发过敏，情绪极度不稳定，据了解，当时飞机起飞不到3小时，男童全身严重过敏，满脸及全身红肿，男童父亲紧急呼叫空乘人员，空乘人员调低了舱内温度，并拿来冰块进行冰敷，同机钟南山院士闻讯赶来，询问孩子情况。



钟南山院士在询问孩子情况 图截自南都视频

男童父亲告诉钟南山院士，“昨天早上开始发现孩子身上起红点点，不过到中午时有好转。一不吹空调，情况就有好转”。

“以前有这种情况吗?”钟南山院士边仔细查看孩子胳膊边询问。

“以前没有”。

“从来没有出现过?”，得到男童父亲的答案后，钟南山院士又确认了一遍。

男童父亲回忆，自己和孩子在新加坡待了4天，前一天晚上孩子吃了些新加坡当地食物。钟南山院士表示，“看起来像食物过敏，从而引发的寻麻疹”。

经过一番仔细检查，在确认孩子没有生命危险后钟南山院士才离开。

男童父亲表示，“没想到在飞机上孩子的一个病会赢得这么多素不相识人的关心，尤其是没有想到钟南山院士还来亲自看诊，听到他说孩子没有危险，我这颗忐忑的心才放下来，太感谢大家了”。

有网友纷纷表示，男童很幸运。

网友对1936年出生，今年已经83岁的钟南山院士的精神状态表示敬佩。

钟南山，中国工程院院士，著名呼吸病学专家，中国抗击非典型肺炎的领军人物，曾任广州医学院院长、党委书记，广州市呼吸疾病研究所所长、广州呼吸疾病国家重点实验室主任、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任。

钟南山院士长期从事呼吸内科的医疗、教学、科研工作。重点开展哮喘，慢阻肺疾病，呼吸衰竭和呼吸系统常见疾病的规范化诊疗、疑难病、少见病和呼吸危重症监护与救治等方面的研究。

