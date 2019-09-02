砧板如何清洁 专家教你几招

厨房里有一个经常被忽视的地方，就是砧板的卫生。砧板也就是我们平时所说的菜板，是厨房中不可或缺的用品，用久了有的地方总是发黑或发黄，容易滋生细菌与污垢，因此，对砧板的清洁消毒不可忽视。从事餐饮工作多年的读者王先生提供了清洁砧板的方法，供大家参考。

生熟食砧板最好分开

据介绍，家庭用的砧板大致可分为木砧板和塑胶砧板两种。

习惯上，大部分家庭都会使用天然的木砧板，在切菜时的沉实感觉让人觉得心里也踏实。木砧板包括硬木及软木的，要注意的是它不宜用清洁剂清洗，因为清洁液会渗入木质内，时间长了会导致木材霉烂，反而不卫生。

平日使用中，家里最好备两块砧板，处理生食和熟食的砧板最好分开。因为生菜上有较多的细菌和寄生虫卵，因此砧板不可避免地要受到污染，若再用同样的砧板切熟食，就会使熟食污染。

每天砧板用过以后，用板刷和清水刷洗干净。一段时间后，可用菜刀将砧板上的木屑刮削一下，或用木工刨子刨削，使砧板污物彻底清除，可使菜板保持平整，便于使用。

如果砧板处理了油分过重的食物，可以用热水不断洗刷。如果留有鱼、肉等腥味，可用溶有食盐的洗米水或洗涤剂洗擦，或是洒上点醋，然后用清水冲刷，放在阳光下晒干，就不会有腥味。

如果砧板产生怪味，可以用生葱或生姜将砧板擦一遍，然后一边用热水冲，一边用刷子刷洗，怪味就会消失。

砧板这样消毒保养

当砧板上出现裂痕或者是黑点，就应当换新的了。所以平时要做好消毒工作。

开水冲洗。每周最好先用硬刷和清水将砧板表面和缝隙洗刷干净，然后再用刚烧好的开水冲洗一遍。再放入浓盐水中浸泡几小时，取出阴干，不但可以杀菌，还可防止砧板干裂，延长使用寿命。

紫外线消毒。阳光中的紫外线有杀菌的作用，砧板不用时应放到太阳底下暴晒30分钟以上，不仅可以杀菌，而且可使砧板干燥，减少细菌繁殖。

还可以将盐和小苏打粉按1:1的比例混合，再加入少量的水，调成膏状涂抹在砧板上，静置一小时后再冲干净。

塑胶砧板因密度高故十分坚硬，加上清洗容易，并有抗菌、耐热、防腐蚀等功能，也受到很多家庭的喜爱。

塑胶砧板在保养的方法和程序上较简单。除了用清洁剂洗刷，最好每个月用盐及醋混和热水冲洗，具体方法是将盐及醋(柠檬水)混合后，倒在砧板上，再用热水冲刷洗净。或用稀释的漂白水浸15-20分钟以清洁杀菌，再用清水洗净便可。（帮办记者 杜靖）