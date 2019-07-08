做完饭 留心八个卫生死角

厨房是制作食物的地方，但每次做完饭，若清洁不到位，很可能会埋下健康隐患。根据日常工作经验，下面8处地方最易藏污纳垢，提醒大家注意。

油烟机。油烟机在使用中会积聚大量油烟，不及时清洗易导致机体老化、短路，有可能引发漏电、火灾等安全事故。同时，油渍严重还会影响机器效能，油烟排不出去被人体吸入后，可能会引起慢性咽炎、肺炎，严重者甚至诱发癌变。清洗方法：在清洁剂中混合一些温水（比例为1:5）装入喷壶，打开油烟机风扇，对着扇面喷洒，这样可借助其离心力将软化的油污甩出，达到清洗目的。排气扇若有被熏黑的情况，可用抹布蘸白醋擦拭。

炉灶。做饭时，炉灶面板及缝隙中很容易残留炒菜溅出的油渍，若不及时清洗，不仅影响美观，还会缩短灶具的使用寿命。清洁方法：如果是新鲜油渍，只要在做完饭后用厨房纸擦掉即可；对于顽固污渍，可借助柠檬帮忙，将柠檬切片加水煮沸，然后用抹布蘸上柠檬水来回擦拭。

洗菜池。洗菜池被国外专家列为家中最脏的地方，洗盘子时残留在洗菜池的饭菜渣，会滋生各种致病菌，这些病菌很容易传播到食物上。清洁方法：每天洗碗后，用刷子或钢丝球蘸着漂白液清洗一次，洗菜池塞子也要拔下洗干净。

地砖。厨房油烟多，地砖或瓷砖有油污在所难免，缝隙处更是厚厚一层难以去除的油污。如果做不到每天勤擦洗，很容易使顽固污渍附着，极易打滑。清洁方法：因为油与水不融合，所以只用清水无法清洗干净。可先倒适量小苏打在地砖污渍上，然后加点水使其溶解，再用清水拖地，油渍很快就会一扫而空。

砧板。新鲜蔬菜、生肉可能有细菌、寄生虫卵，砧板不可避免地要受到污染。清洁方法：砧板使用后，需将其洗净并立置或悬挂晾干，而且每周要用开水冲烫一次，以达到消毒灭菌的效果。也可以每周在砧板上撒一层细盐，能起到一定的灭菌作用。需要注意的是，不建议使用清洁剂清洗砧板，因为清洁液会渗入砧板内，时间久了会导致砧板霉烂，食物在上面处理时反而容易二次污染。

锅盖。很多人做完饭都会刷锅，却常常忽略锅盖。我们专门做过一次调查，锅盖两天不洗就会残留一层厚厚的油污，再次做饭时会渗入饭菜，不利健康。清洁方法：每次洗锅时顺带清洗锅盖，对于顽固污垢，可放适量洗洁精，用魔力擦擦洗。洗后记得要彻底晾干。

抹布。抹布可以说是厨房油腻物的代表，人们又习惯把厨房抹布随手放在水池边或堆放在操作台上，这些地方都极为潮湿，为细菌繁殖提供了绝佳的场所。一项调查结果显示，在抽样搜集的抹布中，发现19种致病菌，包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、念珠菌等。清洁方法：抹布用完后要及时用洗洁精洗净，最好能在阳光下晾干。此外，每周用开水煮一次，每个月更换一次。

厨具柜。为了美观、整洁，把洗后的厨具收进柜子的人不在少数，但这样极易滋生细菌，因为各种厨具堆在柜子里，水分难蒸发，湿润的环境还会引来蟑螂、虫子等。如果厨房空间较大，建议可以把菜刀、锅铲、勺子、洗菜篮、抹布等挂在墙上的挂钩上，厨具尽量拉开距离，使其充分干燥。当然，这样可能会沾上不少灰尘，所以使用之前要冲洗一下。如果厨房空间小，则可在橱柜里安一个可抽拉的悬挂式拉杆，用来挂起各种厨具。▲