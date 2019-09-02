治驼背，不靠儿童桌椅

受访专家：全球儿童安全组织中国区首席代表 崔民彦

湖南省儿童医院骨科主任医师 唐 进

日前，北京市消费者权益保护协会对网售儿童学习桌椅等儿童家具产品进行安全项目检测，结果发现20套儿童桌椅中，有13种学习桌、8种学习椅不符合国家标准要求，样品整体不符合率高达52.5%。为此，8月10~12日，《生命时报》记者走访了北京的6家儿童桌椅专卖店后发现，确实存在一些问题。

记者发现，目前市场上儿童桌椅多以“多重调节功能”为销售热点，通过手摇或液压升降进行高度调节，以满足儿童使用需求，端正坐姿。为方便写作、画画，桌面增设了角度调节功能，有的可抬升至80°；有些甚至加装了栏杆或坐姿器，以固定孩子的书写姿势。如果是自产自销或国内品牌，一套的价格多在2500~4000元，要是打上“国外”“进口”的旗号，比如西班牙、德国、北欧等，价格水涨船高，便宜的8000元左右，贵点的高达3万元。这些桌椅的卖点多是“符合人体工学设计，可防近视、护脊柱、防驼背”等，有的品牌甚至将“哈佛”“斯坦福”“剑桥”等作为书桌椅名称，吸引家长购买。此外，“环保材料”“可用至少十年”等也是卖点，以提升桌椅的性价比。

在全球儿童安全组织中国区首席代表崔民彦看来，儿童桌椅的功能性和安全性都有待商榷。她表示，目前国家对儿童家具产品的要求多停留在通用性标准上，比如不应有危险锐利边缘及尖端；如果产品有折叠或调整装置，应在适当位置标示“警告!小心夹伤”的警示语等。但对于“护脊柱”“增加专注力”“防近视”等附加值并没有硬性规定，也无法提供第三方评估证明。

湖南省儿童医院骨科主任医师唐进则表示，儿童桌椅对脊柱的保护作用实在有限。驼背发病因素很多，除了椎体发育不正常等先天性疾病，不正确的姿态也会使脊柱导致侧弯。桌椅的高度、角度合适，可起到一定调整坐姿的效果，但孩子学习时间多是用在学校，如果学校的桌椅过高或过低，造成孩子大部分时间处于过度前倾的不良姿势中，对脊柱的影响更大。即使家中购买了具有“防驼背”的桌椅，也无法将危害抵消。加上现在不少孩子喜欢用电子产品，长期趴在床上或歪坐着玩手机，加重了脊柱负担，造成驼背、高低肩、颈椎病等。因此，坐姿只是一个辅助条件，不能把预防孩子驼背全寄托在儿童桌椅上。此外，有一些网络款的儿童桌椅还存在档次低、质量差等问题，比如桌椅桌面间隙、桌椅孔隙不符合标准等。

两位专家表示，使用儿童桌椅只是一种辅助，要从根本上预防驼背，还需要从日常习惯养成等多方面入手。另外，挑选也不要一味追求“贵的就是好的”，得找到适合的产品，让自己的孩子亲自去试，这里给大家推荐一个选择的方法：孩子端坐时，小腿自然落地，可与大腿呈90°；小臂平放桌面时，与大臂呈90°；前胸与桌边相隔一拳的距离。最合适的座椅是，孩子的整个背部可完全贴附于椅背，且不能太软。

同时，家长要注意桌椅上的孔隙或缝隙，按国家标准必须小于6毫米或大于12毫米，避免夹伤手指；尽量选取带有阻尼装置的可调节桌椅，比如液压杆、旋转装置等，以免落下时发生磕碰；边角要圆润、膝盖上方需平整；有脚蹬的产品需确保踏板稳定性；如果商家声称桌椅为环保材质，一定要查看相关证明，明确相关化学物质含量是否超标。▲