孩子出现抽风，家长不用慌

受访专家：首都儿科研究所神经内科副主任医师 董静静

生活中，活蹦乱跳的孩子突然出现抽风（“惊厥”或“惊厥发作”），大多数家长的第一反应就是惊慌失措，甚至大哭大叫。事实上，冷静处理抽风才是正确做法。抽风原因多样，临床常见的有四种。

热性惊厥。多见于6个月~6岁的孩子，典型表现为发热时突然惊厥。惊厥在发热的第一个24小时内出现，多见于体温上升期，可出现1~2次，惊厥持续时间较短，多数自行缓解。

急性胃肠炎伴婴幼儿良性惊厥。多见于1~3岁幼儿，典型表现为在呕吐和（或）腹泻时出现，伴或不伴发热。24小时内可出现多次惊厥，与体温关系不大。持续时间短，多数自行缓解。

中枢神经系统感染（也就是常说的脑炎）。脑炎和惊厥没有必然联系，只是部分脑炎患儿急性期会出现次数不一、持续时间不一的惊厥发作，严重者可能会出现惊厥持续状态或难以控制的反复惊厥。多数脑炎预后良好，重症脑炎可遗留智力受损、继发性癫痫等后遗症。

癫痫。癫痫的核心症状就是惊厥发作，无明显诱因、反复发作、形式刻板、突发突止。

那么，孩子抽风了该怎么办？1.让孩子侧躺或者把孩子的头轻轻歪向一侧，不要仰面躺着，以防口腔分泌物呛到孩子。2.不要往孩子嘴里强行塞东西，也不要去抠孩子的嗓子，抽风时孩子不会咬到舌头；不要强力按压孩子的肢体，以免造成骨折等其他伤害。3.观察孩子抽风时的表现，比如眼神什么样、是否咬牙、胳膊腿硬还是软、叫孩子有无反应等，并估算抽风持续的时间。如果情况允许，可以录下孩子当时的表现，有利于医生后续对病情的判断。4.大部分惊厥持续时间短，可自行缓解，不需要止惊治疗；少部分持续时间长，不用药物可能无法缓解，建议及时就医处理。▲