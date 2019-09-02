多看绿色不能保护眼睛

【流言】

每天早晨一睁开眼，很多人便拿起手机开始刷各种重要的、实用的、精彩的信息，有的跟工作、学习、生活有关，有的娱乐性强很吸引人。但用眼过度使视力下降又是个不争的事实，网上传言，多看绿色可挽回节节“败退”的视力。

【专家解读】

广州医科大学附属第二医院眼科主任沙翔垠：确实，自从电脑、智能手机普及之后，很多人真正体会到什么是“机不可失”，绿色虽然看起来“养眼”，事实上，绿色和保护视力真的没有太大关系。

我们之所以感到眼睛疲劳、视力下降，是因为长时间看近物。经常盯着眼前的手机、电脑、电视或书本，使得眼球的睫状肌一直处于收缩的紧张状态，会对视力产生不良影响。睫状肌长时间不能放松，就会产生眼睛疲劳。如果睫状肌长期处于收缩状态，导致调节紧张甚至痉挛无法调节，久而久之眼睛只能看清近处的东西，看不清远处的东西，这就产生了近视。

搞明白了视疲劳和近视产生的原理，就不难发现，这跟看什么颜色其实并没有直接的关系。就算你桌面摆满绿植、把屏保都换成绿色，只要你双眼的睫状肌处于收缩的紧张状态没有放松下来，眼睛该疲劳还是会疲劳。如果睫状肌长期处于这种状态，导致调节痉挛，近视也是难以避免的，该加深还是会加深。

不过，很多人试过久盯着书本或电子屏幕看后，偶尔走到窗边眺望远处的草地或绿树，过一阵子感觉眼睛真的舒服了些，感觉这碧草绿树真的很“养眼”。其实这种缓解眼疲劳的“功劳”，更多的是来自“眺望远处”这个动作让睫状肌得以放松下来。当然，绿色确实相对温和，相对红色、黄色等热烈的颜色对眼睛刺激性小，可能更容易给人舒缓的感觉。

无论是正在读书的学生、上班族还是老年人，在近距离用眼超过1小时后，都要让眼睛间歇休息一下。最好能向外远眺10分钟以上，不仅让眼睛适当放松一下，也能让学习和工作的压力稍稍得到缓解。

经常需要盯着电脑屏幕工作的人，建议电脑屏幕最好背对或侧向窗户，避免出现反光。另外，建议眼睛与电脑屏幕距离保持在50～70cm左右，屏幕应略低于眼睛水平位置10～20cm，呈15～20度的下视角，这样的距离和角度可助减少眼疲劳的几率。

（罗韦）