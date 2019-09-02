青海为白血病患儿提供五重保障

近日，青海省医疗保障局举行儿童白血病“基本医保+”专项救助行动签约仪式。今后，青海省白血病患儿可享受“基本医保+大病保险+医疗救助+公益补充保险+慈善救助”五位一体救助保障，基本实现免费治疗。

该行动救助时间为2019年9月1日～2024年8月31日，救助定点医疗机构为青海大学附属医院和青海省妇女儿童医院。主要内容包括，凡参加基本医疗保险的该省14周岁以下儿童白血病患者，按现有医保政策规定，住院首先享受基本医保、大病保险和医疗救助报销政策。广泛发动社会力量和慈善组织，通过募捐形式，为全省100万名14周岁以下少年儿童购买“儿童白血病专项兜底保障”保险产品。北京新阳光慈善基金会每年出资400万元，首期试点5年，共计出资2000万元，为该省14周岁以下儿童购买保险产品，对已确诊的14周岁以下白血病儿童和每年新增的14周岁以下白血病儿童，经基本医保、大病保险、医疗救助、医疗机构减免后的剩余医疗费用（含自费），由公益补充保险按90%给予兜底保障，儿童白血病专项兜底保障资金年最高支付限额为20万元。对无力支付剩余10%部分医疗费用的贫困家庭，由工会组织通过职工互保、红十字会通过“小天使基金”救助项目予以解决。对患者就医期间生活费用支出较大的，由民政部门通过临时救助予以解决。（记者吴黎）