上海：互联网医疗政策如何“接地气”

近日，上海市卫生健康委印发《上海市互联网医院管理办法》，明确了上海市互联网医院准入申请、执业管理、监督管理等细则，引发业界关注。将于2019年9月1日实施的这个文件究竟有何特点呢？本版特邀请上海市卫生和健康发展研究中心的两位专家，来讲一讲《管理办法》出台的背景、特点及可能带来的影响。

上海开展互联网医疗有先天优势

首先，从全国来看，上海的高级别医疗机构和优质卫生人力资源相对集中和丰富，卫生信息化建设水平较高，开展互联网医疗有坚实的基础。其次，从上海市的城市定位来看，上海市正处在建设亚洲医学中心城市的攻坚时期，要求上海的医疗资源不仅要服务上海市，更要对长三角、全国乃至全球产生辐射作用，互联网医疗成为建设亚洲医学中心城市的必要成分。

在此基础上，在上海发展互联网医疗，既是国家政策自上而下的要求，也是上海的医生、医院、居民、企业自下而上的需求。我中心曾对上海市的医院和医生开展互联网医疗服务抽样调查，结果显示，除60%左右的医生持观望态度外，30%左右的医生明确支持互联网医疗，仅有10%左右的医生持反对意见。而几乎全部公立医院都表示愿意开展互联网医疗服务，私立医院态度则更加积极。而随着互联网的普及、物联网的兴起和快递行业的飞速发展，百姓对现有医疗服务的模式长期存在不满，居民医疗获得感不强，对互联网医疗有很高的期望。众多的医药网络平台机构更是热切地等待相关政策的出台，社会资金跃跃欲试。

重视循证决策，有较强实操性

上海互联网医疗政策之所以出台后引发众多关注，因为其具有以下比较显著的特点：

第一，重视循证决策。这也是上海市卫生政策普遍采用的方法，即在出台政策之前，对行业问题进行综合、系统地调研，综合国际国内相关经验，深入了解各利益相关方的诉求，在科学研究的基础上，出台政策文件。循证决策有利于提高政策的科学性，减少“拍脑袋”决策中个人因素的影响。

第二，实操性较强。上海的互联网医疗政策不是对国家政策的照搬，而是结合上海实际对国家政策的本地化和细化。例如，上海明确规定了互联网医院包括的两种形式（作为实体医疗机构第二名称、依托实体医疗机构独立设置）、互联网医院的命名原则、互联网医院的场所要求、互联网医疗在家庭医生中的侧重（诊疗范围包括常见病和慢性病患者的随访和复诊、家庭医生签约服务）、互联网医院设置审批的详细要求、开展互联网医疗机构的人员要求、复诊的定义（患者需要提供2个月内实体医疗机构诊断的病历资料）、实时顺畅的网络沟通环境要求、信息安全的保护措施（服务器地址）、电子病历的管理规范、不得开展的服务种类、医疗风险控制和纠纷处理、明确提出线上线下一体化监管。此次上海出台的互联网医疗政策就是所谓“傻子政策”，即傻子都能看懂的政策。越是“傻子政策”，越是方便相关机构执行，越是能够落地，对行业发展产生真正的促进作用。

有望改善百姓的医疗获得感

互联网医疗区别与传统诊疗的特点是消除了空间的不便，用屏幕代替了面对面，减少了患者前往医疗机构就医的时间成本和资金成本。现行互联网医疗的服务范围主要集中于慢性病、常见病的复诊，这部分疾病的患者大部分是儿童和老年人，其就医往往不便利或需要家人陪同，导致大量人力资源的浪费。因此，短期内该政策产生最大的效果，应该是百姓医疗获得感的提升。获得感不强是两轮医改以来，投资大却收效不明显的问题，互联网医疗的实施有望改善这个问题。

互联网医疗政策应该是一套“组合拳”，如果后期服务购买（医保）、硬件要求、药品配送等相关配套政策能够跟进出台，互联网医疗政策的执行效果会更加显著。长期来看，互联网医疗将会对现有的医疗模式产生一定程度的冲击。例如，随着越来越多慢性病和常见病的复诊、家庭医生服务通过互联网的途径得到执行，三级医院的常见病患者将会减少，更加能够按照国家对三级医院的定位（疑难杂症）去发展，有利于分级诊疗的快速推进。再如，互联网医疗对电子病历的要求很高，外地患者若想更多利用上海的资源进行互联网医疗，需要当地提供符合要求的电子病历，这就间接对全国电子病历的标准化起到促进作用。同时，患者能够提供自己的电子病历给不同的医生，也对不同机构、不同地区之间医疗信息的互联互通提出了很高的要求，间接促进了卫生信息化的深度发展。此外，互联网医疗也为网约护士、药品快递规范化管理、医保科学管理等百姓急需的医疗服务模式的实现奠定了基础，有利于医疗服务整体的优化。