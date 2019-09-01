受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长 聂 宏

菊花、桂花、韭菜花……在这个秋高气爽的季节，黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长聂宏建议大家不妨试试吃“花”养生。

菊花。菊花气味清香、凉爽舒适，味辛、甘、苦，微寒，归肺、肝经。现在市面上的菊花有黄、白菊两种，疏散风热宜用黄菊花，可防治风热感冒；平肝、清肝明目宜用白菊花，可用于头痛眩晕等症状。还有一种野菊花，其花朵较小较黄，花形也不是很好看。野菊花清热解毒的作用最强，对缓解生疮、牙痛、口臭都有效。菊花可以泡茶，还可入菜，煲汤、清蒸、熬粥。入菜的菊花主要用盛开的鲜花，花朵饱满好看，可以把菊花放到菜里点缀，也可以把菊花放在粥里，再加上枸杞、大枣，做成特色粥，还可以把菊花放到鸡蛋液里蒸成菊花鸡蛋羹。不过，脾胃虚寒、阳虚体质的人和孕妇不适合经常食用菊花。

桂花。中医认为，桂花性温味辛，含有挥发油、蜡质及木樨苷等成分，具有温中散寒、暖胃止痛、化痰散瘀的功效，常用于治疗痰饮喘咳、肠风血痢、胃腹寒痛、牙痛、口臭等。桂花芳香浓郁，可以做成特色糕点，比如糖桂花、桂花糕。将烫过的桂花放入蜂蜜发酵，制成糖桂花作为调味品，做菜做粥时，可以放上糖桂花，比如在蒸熟的糯米藕中点缀糖桂花。如果将桂花放入糯米粉和大米粉里和面并发酵，再放少许糖，蒸出来就是桂花糕。因为桂花有活血作用，体质偏热者、经期女性和孕妇慎吃。糖尿病患者也不宜多吃桂花制作的甜品。

合欢花。合欢花性平味甘，具有解郁安神、理气和胃的功效，临床多用于治疗心神不安、忧郁失眠、胸闷、食欲差等症状。《神农本草经》记载其“主安五脏，利心志，令人欢乐无忧”。现代药理研究也表明，合欢花总黄酮具有抗抑郁疗效，能保护神经元。合欢花可以入酒（52度以上高度酒），也可以加蜂蜜或冰糖泡茶饮。还可以用合欢花、粳米和少许红糖，熬成合欢花粥。合欢花有促进睡眠的作用，晚上泡点合欢花，加上五味子和酸枣仁煎煮，就是养血安神茶。不过，肠胃不适或心跳过缓的人不宜吃合欢花。

韭菜花。韭菜花性温热，能益肝健胃、行气血，可促进人体阳气生发。用它来调味，可以中和一些食材的寒凉性。新鲜的韭菜花可以和瘦肉或其他蔬菜搭配成菜品。把韭菜花摘下来洗净、捣烂、放盐腌制可以做成韭菜花酱，是不错的涮火锅辅料。不过，阴虚、湿热体质的人应少食。

聂宏说，中医主张草药鲜吃，药用价值更高。烹调的时候，如果是干品可以早放，是鲜品要后下，不能长时间煮，否则鲜花的美感和味道就被破坏了。特别提示大家，食用花和观赏花不一样，不能随便摘几朵就吃。买花时，需要询问商家是否是食用花。▲