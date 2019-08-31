 夫妻不合拍怎么解决

受访专家：北京回龙观医院心理门诊主任 邸晓兰

婚姻是一场双人舞，有时不合拍在所难免，要想把这个舞蹈坚持下去，需要彼此台下的沟通和磨合。有人说，夫妻相似才会更合拍、更幸福。但北京回龙观医院心理门诊主任邸晓兰提醒，相似没有定义，做到以下五点，应对好夫妻间的差异，一样能幸福。

在一起时关注彼此，独处之时关注内心。所谓共处，不是两人待在一起却各自玩手机、忙工作，而是可以排除干扰，哪怕很短的时间，也可以在一起聊天、散步，安静地依偎在一起，让彼此更亲密。但也有夫妻拿捏不好分寸，总是想要控制对方，每当在一起时，就想翻翻对方的手机，这种情况万万不可。两个人要保持界线并有自己的独处时间，如同双方的沟通一样，夫妻也需要与自己的内心保持沟通，有自我意识。不把全部的幸福依赖于对方的付出，也不把自己的不开心全都倾倒给对方。

有了分歧，别总想着“性格不合”。有些夫妻吵架时，经常会说，“我们理念不一样，没得聊。”这似乎印证了“不相似就不幸福”，实则不然。这种情况，一般是双方没能冷静下来坦诚地沟通。夫妻要学会顾及对方的感受，不能家中一切由一方说了算。面对分歧和顾虑，需要有一个原则，即对伴侣讲实话。例如伴侣看到你与异性沟通，你要顾及到对方感受并认真地告知他所关心的内容。当然，这并不意味着要事无巨细说出每一个细节，而是在彼此都在意的事情上坦诚相待。

性生活不和谐时，开诚布公地沟通。婚姻生活中，性生活是为了享受生活和爱情的甜蜜、增进夫妻之间感情的融合，是保证婚姻生活质量的关键因素。许多夫妻对“性”闭口不谈，甚至在此方面双方产生了不满也难以启齿。研究认为，夫妻应该每周进行几次性爱，答案没有定论、因家庭而异。因此，这个频率就需要夫妻开诚布公，达成一致。不能一方希望一周有几次性行为，而另一方认为一个月保证一到两次就行，这样的不和谐同样会导致矛盾。对“性”交流得越多，就越可能对彼此和婚姻感到满意。

出现理财分歧，考虑两个原则。很多研究都发现，经济状况是影响夫妻和谐关系的因素。但每个家庭的情况不同，关于财产处理方式，双方最后达成一致才是关键。

根据研究，有以下两点原则供大家参考：1.经济独立。家庭中经济地位不同造成的心理落差，容易使夫妻关系不和谐甚至失衡，而经济独立可以规避一方养着另一方而造成经济压力和家庭地位的差异；2.家庭经济一体化。这种理财模式易建立和谐的夫妻关系，即一方赚钱后交由另一方保管，然后双方共同决定家庭计划和开销。

幸福夫妻，求同存异。很多人在寻找伴侣时，仍然很关心是找“相似型”还是“互补型”。 “相似”是希望对方与自己职业、喜欢的城市、爱好、三观都相似，这种人被认为是“能聊得来的伴”，所以共同话题很多。“互补”则希望对方性格与自己互补，比如内向者希望找寻外向者相伴，急性子的人希望找慢性子的伴侣约束自己。邸晓兰认为，相似也好，互补也罢，只要彼此努力经营感情，懂得“求同存异”的道理，婚姻这支双人舞就一定能跳得漂亮。（李爽）▲