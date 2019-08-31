年纪大了，不少老人发现自己喉咙里的痰变多了，总是咳咳吐吐，十分难受。这是为什么呢？

痰，是由气道内的分泌物以及气道吸附的一些细菌及尘埃颗粒组成的。因为人的肺脏通过气管与外界相通，随着呼吸，空气中的灰尘和细菌可以进入人体，虽然人的鼻、咽喉部能将它们中的大多数阻挡住，但仍有少量进入气管，被里面分泌的黏液裹住，形成“痰”。

一般人痰量很少，但老年人比较特殊，他们各个脏器都有所衰退，在吸烟或呼吸道有病变时，痰量就增多。当气管、支气管和肺部受到有害因素刺激或致病菌感染而发生炎症时，黏液分泌大量增多，痰就越来越多，黄黏且发热。对于黏痰，可使用一些能稀释痰液的药物促进其咳出，必要时也可进行雾化改善症状。

老人免疫力低，在早晚温差较大的季节更易因感冒而生痰。风寒咳嗽即着凉，通常咳嗽较重，痰比较清稀，白痰通常被认为刺激不太严重，而黄痰就是病情加重了。风热类咳嗽常伴发热出汗，吐黄稠痰，肯定是发生了感染。当出现红痰，就是身体亮起了“红灯”，表示痰中带血迹，一定要及时就医。

老年人消化能力下降，饮食稍不注意也易生痰。所以，饮食上要注重温和调养。有痰时，不宜吃辛辣、油腻的食物，也不要吃太咸或太甜的食物，否则会加重上呼吸道刺激症状，引起口渴、咽干、咳嗽和消化不良等。咳稀痰或白痰时，忌吃生冷黏腻之物，如香蕉、柿子、螃蟹等。咳痰黄稠，或兼有口渴、咽痛，忌吃辛热、黏稠、补益之品，如龙眼等。▲