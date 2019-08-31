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胃能掌控记忆力

2019年08月31日09:43 来源：人民网-生命时报

记忆与肠胃之间似乎风马牛不相及。然而，美国一项最新研究发现，饮食与记忆存在密切关联——胃不仅决定食欲，还可“掌控”记忆力。

“饥饿激素”是胃部产生的、能使人对食物产生“好感”的一种激素，过去已有研究显示，它的作用还包括让人产生快感、减轻心理压力等。美国南加州大学神经科学专家伊丽莎白·戴维斯博士及其研究小组利用RNA干扰技术，减少大鼠体内饥饿激素受体数量，从而阻断大鼠迷走神经中的饥饿信号。随后，研究人员让大鼠完成一系列任务，以判断其对特定位置、特定物体的记忆情况。结果发现，迷走神经饥饿信号减少的大鼠表现出情景记忆（何时、在哪里、发生什么事）受损。当迷走神经无法接受饥饿激素信号时，大鼠进食更加频繁，这表明，“进食决定”也受上一餐记忆的影响。

戴维斯博士分析指出，饥饿激素是帮助迷走神经促进记忆的关键分子。胃部一旦分泌出该激素，它就会与迷走神经的特殊受体结合，将信号从肠道传递至大脑。该项研究揭示了记忆与饮食行为之间的关联，加深了对情景记忆产生机制的理解。下一步，科学家期望能够通过控制肠道-大脑间的饥饿激素信号，找到改善记忆力的新策略。（方文革）▲

(责编：董童、杨迪)


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