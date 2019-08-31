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全球麻疹病例同比增加三倍

2019年08月31日08:39 来源：北京日报

　　据新华社电 世界卫生组织官员29日说，今年1月至7月，全球麻疹确诊病例同比增加三倍，与疫苗关联不实信息传播是导致病例增多的主要原因之一。

　　世卫组织免疫、疫苗和生物制剂主管凯特·奥布莱恩当天在记者会上说，除了美洲地区麻疹病例数量略有下降，全球其他地区麻疹病例全部增加。

　　世卫组织一份报告显示，今年1月至7月，全球共出现670万个疑似病例，确诊36.5万个病例，后者创2006年以来新高。

　　刚果（金）、马达加斯加和乌克兰的确诊病例最多，分别为大约15.5万个、12.7万个和5.4万个。

　　53个欧洲国家今年上半年出现合计大约9万个麻疹确诊病例，数量几乎等同2018年全年病例；4个国家“失守”，原本已经绝迹的麻疹卷土重来，分别是阿尔巴尼亚、捷克、希腊和英国。

　　世卫组织没有发布美洲地区的麻疹病例详细信息。不过，美国疾病控制和预防中心的数据显示，美国30个州今年确诊超过1200个麻疹病例，创1992年以来新高。

　　奥布莱恩说，薄弱的卫生系统和与疫苗关联不实信息是导致病例增多的主要原因。

(责编：董童、杨迪)


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