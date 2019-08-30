金龙鱼1:1:1彰显奥运品质 人民广场舞合肥站舞出自信人生

8月23日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛合肥站在合肥瑶海万达广场火热开赛。

合肥，一座具有2000多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。作为中原文化、楚文化、吴越文化的交融地带，数千年历史的文化积淀让不显山露水的合肥散发着一股从容而自信的魅力。自信源自健康的体魄和积极乐观的生活态度，广场舞作为一项全民健身活动，已经深深的浸入合肥人的生活，成为合肥人精神世界的重要组成部分。

共舞金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

开赛当天，正值处暑节气，即便是八月的秋老虎也挡不住现场如火的热情。广场上随处可见服装靓丽，妆容精致的阿姨们脸上洋溢着自信的笑容。“别再熬夜加班晚睡，透支后才觉得累……”随着大赛欢快的主题曲响起，参赛选手们身穿统一服装，在导师的指引下跳起了金龙鱼热门舞曲《1:1:1舞出好比例》，洪亮的口号、矫健的身姿、整齐的步伐瞬间点燃现场的气氛，吸引广场上大批人流驻足围观。

热情洋溢的民族舞

豪爽奔放的腰鼓舞

时尚动感的鬼步舞

柔情似水的扇子舞

本次合肥广场舞大赛，经过3个多月的精心筹备，最终吸引到100多支舞队前来参赛。活动4天，舞队们虽风格迥异、但各具特色的舞蹈表演，为我们呈现了一场绝妙的视听盛宴。热情洋溢的民族舞、豪爽奔放的腰鼓舞、时尚动感的鬼步舞、柔情似水的扇子舞……每一种惊艳舞姿的背后都凝结着参赛队员们的心血和梦想。

身着藏服的舞者

梦有多大，舞台就有多大。人民广场舞大赛不仅为他们提供了实现梦想的舞台，还让她们拥有了健康快乐的生活方式，据记者了解，本次参赛的成员们大多都是已经退休的阿姨们，为了能参加本次大赛，让晚年的生活变得更加健康快乐，她们排除万难，只为热爱和梦想出发。

“她们需要一个大舞台，即使再远再苦再累都不怕。”大赛总领队朱蓉告诉记者。这是她们现在的渴望，也是她们年轻时的梦想，据大赛总领队朱蓉介绍，大赛自五月份筹备开始，高峰时期将近有160多支队伍报名参加。炎炎夏日，没有排练的地方，大家就在商场露天的空旷之处排练，没有时间排练，有人放弃了安排好的假期，有人甚至延后了需要完成的工作。

“芜东芳华艺术团”——《中国人》

夜幕降临，朦胧的夜色笼罩在合肥的上空，给人以神秘的色彩。一声整齐而清脆的鼓声划破寂静，由“芜东芳华艺术团”编排的《中国人》尽显中国气势，引得现场观众掌声雷动。

“新时代表演团”——《畅想中国梦》

“包河区闪亮明天舞蹈队”——《看山看水看中国》

“和谐园舞蹈队”编排的《幸福中国一起走》

为献礼新中国成立70周年，本次合肥站大赛以中国为主题的舞蹈作品不在少数。“新时代表演团”编排的《畅想中国梦》用气势恢宏的腰鼓舞，舞出了属于她们的中国梦；“包河区闪亮明天舞蹈队”编排的《看山看水看中国》更是从心底表达了对祖国山河的热爱；而“和谐园舞蹈队”编排的《幸福中国一起走》以歌伴舞的形式，尽情歌唱祖国。

“向日葵舞蹈队”——《旗袍女人》

“新站区魅力夕阳模特队”——《春风流水》

“允儿模特队”编排的《这爱》

另外，将舞台变秀场的阿姨们绝对是当晚的主角，“向日葵舞蹈队”编排的《旗袍女人》走出了大上海女人的风韵留存；而“新站区魅力夕阳模特队”编排的《春风流水》更是给人以春风沐浴般的温暖；最后出场的“允儿模特队”编排的《这爱》以高调个性的装扮，铿锵有力的步伐走出了新时代的时尚风范。

韵之舞舞蹈队”编排的藏族舞《哈达》

畅园社区畅想艺术团——《边疆处处赛江南》

还有“韵之舞舞蹈队”编排的藏族舞《哈达》、畅园社区畅想艺术团编排的新疆舞《边疆处处赛江南》……广场舞永不过时的民族舞，时刻点燃现场的热情。

现场烹饪美食

互动投篮游戏区

健康品质生活离不开科学的运动和营养均衡的膳食。作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油至上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也一直在积极助力全民健身事业的发展。活动现场，金龙鱼作为主办方设置了投篮、击球等等好玩的游戏，以及现场制作美食、吸引现场观众参与互动，目的是将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！2019人民广场舞大赛更是我们助力健康事业的延续与落实。

加油奥运，健康是金，想要报名参赛和了解更多内容的朋友，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！