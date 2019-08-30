得了电光性眼炎 千万别热敷

生活中经常听到这样的提醒：别看电焊，当心得眼病！真的是这样吗？广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师指出，电焊火花四溅，容易吸引目光，白天观看后很多人晚上会出现眼疼、畏光、流泪的情况，这可能是得了电光性眼炎。

电光性眼炎，是眼睛接触较强紫外线后，角膜和结膜上皮损害引起的炎症，具有一定的潜伏期，一般在受照后6~8小时发病，常见的症状有眼痛、畏光、流泪、睁眼困难、视物模糊、异物感明显等，并且会出现眼睑红肿、结膜充血水肿、角膜上皮脱落等。

电光性眼炎的常见病因有：从事各种焊接工作，如电焊、气焊、氧气焰切割金属、电弧炼钢等；辅助或旁观各种焊接作业；使用或修理紫外线灯；使用炭弧灯、水银灯等进行摄影工作；电力工作中见到强烈电火花；在冰雪、沙漠等处活动，太阳光紫外线反射入眼等。

出现电光性眼炎应及时就诊，告知医生曾接触电焊、紫外线照射等，医生会根据病情进行诊治。需要提醒的是，在就医过程中，因患者睁眼困难，医生常会使用麻醉滴眼液给患者止痛后进行检查，部分患者滴了麻药之后自觉眼睛无疼痛就不按医嘱缴费拿药了，这种做法是非常不可取的。冯庆阳解释，麻药只能短时止疼，并不能解决问题，而且频繁使用麻药会影响角结膜上皮的生长，可能导致电光性眼炎迁延不愈，因此一定不能滥用麻药。

此外还要注意闭眼休息，避免强光照眼，不看手机、电脑屏幕等，最好戴上护目镜，防止继续接触紫外线造成二次损伤。如有戴隐形眼镜则应及时摘除，减少角膜刺激和感染的机会，一般情况下用药1~2天后眼部症状消失即痊愈。若发病短时间内无法前往医院者可使用鲜人乳或煮沸放凉的牛奶滴眼，并用湿毛巾冷敷双眼，以减轻眼部不适，切不可热敷，以免疼痛加剧。

冯庆阳提醒，日常接触紫外线较多的人员工作时应及时戴上护目镜，生活中也要切记不能裸眼长时间看电焊、紫外线灯等，在观赏雪景或沙漠风光时也最好戴上太阳镜，防止紫外线伤害眼睛。（王婧）