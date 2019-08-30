脚扭后能走能跑？小心后患无穷

这段时间，暨南大学附属第一医院运动医学中心迎来了不少因运动导致关节损伤的案例，在这些患者中，有的是因激烈运动动作不当平添新伤，有的则是陈年旧伤突然发作，一部分患者甚至要追溯十多年前的受伤经历，才知道原来自己曾经埋下了隐患。专科医生提醒，膝关节韧带上神经分布不多，不少患者在断裂或者部分断裂后没有剧烈痛感，休息一周没事就不以为然了，殊不知，断裂的韧带容易破坏关节原有稳定性，为软骨损伤、半月板损伤、骨关节退行性病变埋下潜在隐患。

大学生韧带断裂不自知 半年后半月板撕裂严重

韧带、半月板是对膝关节起稳定、保护作用的重要组织，在日常运动中，如打篮球、踢足球、打羽毛球等，在动作不规范或体位不正确的情况下容易发生损伤。

广州中青年实力医生、暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任李劼若副主任医师介绍，最近收治了一位比较年轻但是半月板伤情比较严重的患者。这名20岁的男青年是名大一新生，平时热爱运动，一周打两到三次篮球。

半年前，这位大学生打篮球时受伤了，膝关节肿痛了几日，消肿后并没有感到明显不舒服，他以为只是简单的淤伤，淤血散了就没事了，于是重返球场。半年后，这名学生发现最近走路、上下楼梯膝关节有痛感，而且有使不上力气的感觉，于是前往医院就诊，一拍磁共振片发现韧带断裂合并半月板撕裂。

“手术中我从关节镜上观察吃了一惊，他半月板伤得不轻，几乎集齐了平时说的各种撕裂类型：横裂、纵裂、水平裂、瓣状裂，是我近段时间收治半月板损伤患者中最严重的一个。” 李劼若介绍，导致他半月板受伤这么严重，一方面是因为半年前膝关节受伤时没有得到正确的处理，另一方面是在韧带断裂半月板容易磨损的情况下他仍然维持高频率的剧烈运动，导致伤情进一步加重。

能走能跑不代表没事 要复诊确保不留后患

“这位小伙子如果当时立刻采取制动措施，视乎韧带断裂情况及时处理，半月板很可能就不用遭受这么大的‘打击’了。”李劼若介绍。

据介绍，膝关节主要有四条韧带，分别是前交叉韧带、后交叉韧带、内侧副韧带和外侧副韧带，这些韧带就像一根根绳子，随着绳子两端骨头的运动而转动，如果“绳子”断裂了，关节活动的稳定性就会受到影响。

在运动过程中，比较常见的是前交叉韧带损伤，有时是出现部分断裂，严重的会发生完全断裂，由于里面的神经分布并不多，所以痛感并不明显。“这种断裂的发生，不需要强烈碰撞，78%的前交叉韧带损伤发生在没有身体接触性对抗的时刻，常见是在起跳落地、急停急转等时刻容易出现状况，没有产生剧烈疼痛，因此经常被忽略。”专家指出。

由于痛感不明显，加上不少年轻人恢复能力强，在休养几日后就发现照常能走能跑，于是就没有多加理会，殊不知，失去了重要韧带维系关节的稳定，时间一长，为半月板撕裂、软骨损伤、关节退化加快等种种问题埋下了伏笔和隐患。

专家提醒，一般人很难靠自己去判断运动损伤是一般淤伤还是内部组织有撕裂，因此，受伤后经过制动、冷敷等处理后，需要一个观察期。如果前往医院拍摄X光片发现骨头没事也不可掉以轻心，在一周后可以拍片复查，这时候肿胀消失，膝关节损伤通过拍核磁共振、踝关节通过拍B超，可以观察内部恢复情况，确保内部没有隐蔽伤情。如果自行制动休养后，在3个月后或者半年后，患处出现使不上力气、不适疼痛时，要提高警惕，早日到医院就诊复查旧患。

做不做手术有讲究 把握时机是关键

很多人在发现膝关节韧带断裂后会问医生：我能走能跑，不用处理也可以吧？李劼若表示，是否有必要手术需要经过医生综合评估，把握好时机更有利于患处康复。

在人体受损的组织中，有的很容易重生，有的失去了就永久失去，膝关节韧带有一定的重生能力，但是这种能力比较弱。李劼若介绍，韧带断裂后需不需要手术，要根据具体情况来分析，要看它损伤的程度，另外要看损伤的部位，如果损伤较轻微，损伤程度不大，这个部位不是太受力，可保守治疗4~6周，如果它能自身修复，恢复后没有疼痛、功能正常，说明已经修复好，这种情况不需要手术；如果损伤的程度较严重，甚至完全撕裂，局部的功能有障碍、关节不稳定，通过保守治疗机体不能修复，这种情况需要通过手术去治疗。

“一些患者寄希望于自我修复，实际上，对于断裂程度比较严重的患者，即使韧带自行黏合了，受伤的部位修复的多是瘢痕组织，与原来的韧带是不一样的组织，这些新生瘢痕犹如湿水的棉花，失去了韧劲，难以起到维持张力作用。”专家提醒，如果断裂比较严重、对运动需求比较明确的患者，应经过医生综合评估来衡量治疗方案。

目前，关节镜下重建前交叉韧带已是常规术式，可采用自体或人工肌腱重建，有创口小、感染率低及恢复快等优点，手术过后，在正规康复师指导下的康复运动可以帮助韧带恢复原有功能。

“关节的稳定除了需要韧带的保护，还需要借助强肌肉力量来保护，当肌肉强壮了，运动时对韧带的负荷就会减少。”专家提醒，无论是一般人还是做过重建手术的患者，都需要通过合理科学的运动来锻炼肌肉，有利于增强对关节的保护。（梁超仪）