低骨量致骨折风险需重视

“低骨量人群是潜在的高危骨质疏松患者，由骨量丢失引起的骨质疏松已成为全球性的健康问题。”8月27日～28日，第八届中国健康生活方式大会在京召开。会上，中外专家一致呼吁，要像重视高血压、高血糖、高血脂一样，重视由低骨量引起的骨质疏松及骨折风险，加强对骨质疏松症的管理，积极预防骨折发生。

国际骨质疏松症基金会会长哈里布特博士表示，大多数人认为随着年龄增加，骨量丢失和骨质疏松是自然现象，不是疾病也无须防治，重视程度严重不足。国家卫生健康委2018年发布的《中国骨质疏松症流行病学调查结果》显示，我国40岁～49岁骨质疏松症患者中，只有0.9%的患者知晓自己患病，50岁以上患者知晓率仅为7.0%。

北京协和医院内分泌科主任夏维波表示，骨质疏松症号称“沉默的杀手”，早期症状并不明显，知晓率过低会导致错失早期防治机会，一旦发展为中重度骨质疏松甚至发生脆性骨折，将严重影响个人生活质量，同时给家庭带来沉重负担。夏维波呼吁，要提升疾病知识知晓率，保持骨骼健康，预防脆性骨折带来的危害。（王倩）