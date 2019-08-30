热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

低骨量致骨折风险需重视

王倩

2019年08月30日09:00 来源：健康报网

“低骨量人群是潜在的高危骨质疏松患者，由骨量丢失引起的骨质疏松已成为全球性的健康问题。”8月27日～28日，第八届中国健康生活方式大会在京召开。会上，中外专家一致呼吁，要像重视高血压、高血糖、高血脂一样，重视由低骨量引起的骨质疏松及骨折风险，加强对骨质疏松症的管理，积极预防骨折发生。

国际骨质疏松症基金会会长哈里布特博士表示，大多数人认为随着年龄增加，骨量丢失和骨质疏松是自然现象，不是疾病也无须防治，重视程度严重不足。国家卫生健康委2018年发布的《中国骨质疏松症流行病学调查结果》显示，我国40岁～49岁骨质疏松症患者中，只有0.9%的患者知晓自己患病，50岁以上患者知晓率仅为7.0%。

北京协和医院内分泌科主任夏维波表示，骨质疏松症号称“沉默的杀手”，早期症状并不明显，知晓率过低会导致错失早期防治机会，一旦发展为中重度骨质疏松甚至发生脆性骨折，将严重影响个人生活质量，同时给家庭带来沉重负担。夏维波呼吁，要提升疾病知识知晓率，保持骨骼健康，预防脆性骨折带来的危害。（王倩）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn