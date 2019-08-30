宝宝过了六月龄，抗体降低易生病

每当气候交替之时，长沙的气温经常“过山车”般变化，许多免疫功能尚未成熟的孩子，容易在这个时段受到各种病原体的侵袭。感冒、咳嗽、腹泻、肺炎等集中来袭，家长该如何为孩子建立抵御疾病的“保护伞”？湖南省人民医院儿童医学中心主任兼呼吸免疫科主任钟礼立主任医师、长沙市妇幼保健院孕产保健部部长兼家化区主任杨微涛主任医师以及长沙市天心区桂花坪街道百康社区卫生服务中心计免科科长陆坚为家长们支招。

六月是宝宝免疫力的“分水岭”

“宝宝出生后能吃能睡，健康活泼，但是6个月以后体质却开始下降，不是腹泻，就是感冒，三天两头往医院跑。”宁先生很困惑，为什么宝宝一天天长大却越来越“弱不禁风”？

“宝宝刚出生时会从母体带来一份与生俱来的能量——抗体。”杨微涛介绍，在前6个月里，宝宝的免疫力主要依赖于从妈妈身体里带来的抗体，以及母乳里的抗体。这份宝贵的能量是守护宝宝健康安全的第一棒。但在6个月之后，宝宝从母体获得的抗体物质就逐渐被消耗殆尽，宝宝体内的免疫球蛋白浓度下降到最低点。

“宝宝自身的抗体水平虽然也在缓慢增长，但并不足以弥补消耗的数量。与此同时，宝宝的免疫器官发育尚不健全，免疫系统无法提供充足的免疫球蛋白，吞噬细胞功能不健全，而且血清中‘补体’成分也很低，无法配合抗体协同阻止病原体的入侵。” 杨微涛表示，6个月前婴儿外出少，接触病原体的机会少，一般很少生病。但是6个月后，婴儿活动增多，容易被病菌感染。此外，前6个月的宝宝接受母乳较多，6个月后开始添加辅食，如果辅食添加不当，也可能引发孩子身体不适。

呼吸系统疾病占据儿童疾病的三分之二

“儿童疾病中三分之二的疾病是呼吸系统的疾病。而在呼吸系统疾病中，肺炎球菌是引起急性呼吸道感染的主要病原菌之一，肺炎球菌性疾病成为儿童发病率最高的细菌性呼吸道疾病。肺炎球菌广泛分布于自然界，婴幼儿是其主要的储存宿主。”钟礼立介绍，肺炎球菌又称肺炎链球菌，一般定植于鼻咽部，经由呼吸道飞沫传播，传播形式隐匿，不易引起注意，儿童携带率可高达85%，是一种可以引起肺炎、脑膜炎和菌血症等严重疾病的常见致病菌。初生至2周岁的婴幼儿，自身呼吸道屏障功能差、免疫能力发育不全，身体抵抗力差，容易受到感染。

据统计，我国5岁以下儿童每年约发生174万例严重肺炎球菌性疾病，其中约有3万儿童因此失去生命。在人体免疫力正常的时候，肺炎球菌不易侵入，然而一旦人体免疫力低下，肺炎球菌就可“趁虚而入”，不仅能引发肺炎，甚至可能引起脑膜炎、菌血症性肺炎、菌血症等严重的侵袭性疾病，疾病严重时可导致死亡。免疫系统尚未发育健全的婴幼儿，极易被肺炎球菌“选中”。

“面对肺炎球菌性疾病对儿童健康的严重威胁和抗生素耐药问题的日益严峻，世界卫生组织(WHO)已将其列为需‘极高度优先’使用疫苗预防的疾病。”陆坚表示，对于肺炎球菌性疾病，预防重于治疗，虽然肺炎链球菌疫苗在我国尚属于二类疫苗，但二类疫苗作为对一类疫苗的补充，和一类疫苗并无功能性上的区别，建议有条件的家长带孩子接种该疫苗，不仅给孩子的身体增加一重保障，也在社会范围内树立起一道群体免疫屏障。

主动预防可为宝宝建立起免疫屏障

免疫屏障作为人体抵御外界疾病的第一道墙，对预防宝宝生病至关重要。钟礼立表示，构建免疫屏障不是单方面努力、一段时间就能完成的事情，应从吃、住、行、接种等各方面着手。

钟礼立建议，孩子出生应纯母乳喂养至少6个月，添加辅食时应注意营养均衡，保证充足的水分；在规定年龄内，家长必须带宝宝接种一类疫苗，并根据需要及时接种二类疫苗；给宝宝提供舒适干净的环境，避免让孩子受到二手烟的侵害，宝宝待在室内时，保持屋内通风；保证宝宝充足的睡眠和有益的睡姿；带孩子参加适宜的体育锻炼和运动，劳逸结合，养成强健的体魄；在发现孩子身体异常时及时就诊。

“宝宝在出生即有固有免疫，但不健全，需要逐渐完善。出生后的宝宝还会逐渐形成获得性免疫，获得性免疫的形成需与病原过敏原等接触才会形成，如果家长不让孩子去外面接触反而有可能使孩子获得性免疫力下降。当然，应避免到人群聚集的地方去，特别是在疾病高发期。同时需让孩子注意手部卫生。”钟礼立谈到，让宝宝获得更强免疫力，首先要打破家长的误区和落后观念，如宝宝太脆弱应该关在家里、担心疫苗接种的风险而拒绝接种、将孩子的过敏当做感染等。

杨微涛提倡并鼓励孕妈妈自然分娩。据研究，中国适龄女性产道及肠道内约有数十种微生物，对宝宝免疫系统发育非常重要。杨微涛表示，自然分娩的宝宝在经过产道时会随着吞咽动作吸收附着在妈妈产道及肠道的正常细菌，从而很快建立自己的肠道菌群，同时产程中宝宝还可以获得更多来自母体的免疫物质，从而形成一道天然保护屏障，增强宝宝的免疫力。而剖宫产出生的宝宝没有经过产道挤压，未能接触到母体内的菌群，且手术后母乳喂养延迟，加之抗生素的使用，相比自然分娩的宝宝要延迟180天左右完成肠道健康菌群的定植，使宝宝失去了建立最初免疫屏障的机会。

陆坚称，家长除了为自己宝宝搭建免疫屏障外，还可以提醒身边的家长带孩子及时接种，注意预防。因为当人群的群体免疫力增加时，传染病的发病率就会降低，具有免疫力的人除了保护自己不发病外，也能对易感者也起到了屏障般的保护作用。（徐媛）