足底长“鸡眼”？原来是跖疣

42岁的刘先生，1月前发现左侧足底长了几个“鸡眼”，起初未引起重视，“鸡眼”逐渐增大、变多，慢慢的，他走路都觉得疼，于是来到长沙市第一医院皮肤科就诊，被诊断为跖疣(趾疣)，予以激光治疗祛除疣体。

该院皮肤科副主任、副主任医师罗宏介绍，疣是人类乳头瘤病毒(HPV)所引起，疣主要通过直接接触传染，偶有通过污染物而间接传染，皮肤外伤为重要感染因素。潜伏期1～20个月，平均4个月。疣的发生与机体免疫功能有关，皮肤疣可表现为寻常疣、跖疣和扁平疣。

跖疣是发生于足底的寻常疣，外伤和摩擦为其发病的诱因，足部多汗和跖疣的发病也有一定关系。初起为一细小发亮的小丘疹，后逐渐增大，表面粗糙不平，境界清楚，边缘绕以稍高增厚的角质环，疼痛明显。去除角质后，其下方有疏松的角质软芯，可见毛细血管破裂出血而形成小黑点。

跖疣需要与鸡眼进行鉴别。鸡眼是因为长期摩擦或挤压而引起的一种鸡眼状皮肤病，多发生于足趾部，常单个发生，表现为黄豆大小圆形角质增厚，中央微凹发亮，呈皮色或者淡黄色，整个损害呈圆锥形，其尖端楔入皮内，用棉签按压中央会出现明显的疼痛。

罗宏提醒，皮肤疣的治疗原则，是用最简单有效的办法祛除疣组织，减轻痛苦、防止复发。通常根据不同患者，不同部位，皮损数目、大小等选择对应的治疗办法，如激光、液氮冷冻、手术治疗、免疫治疗等。(杨蔚然 )