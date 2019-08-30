网上卖处方药，“红线”要守住！

处方药用处方开——在网络上，这条人人皆知的明规却似乎走进了“灰色地带”。不少人发现，在部分网络售药平台，一些处方药在没有处方的情况下依然能顺利购得。在部分二手交易网络平台，也有一些未经审批进口的药品在暗自流通。

网售处方药争论多年

网络售药平台是否能够销售处方药？根据十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过的新修订《中华人民共和国药品管理法》规定，本着包容审慎的态度，处方药在一定条件下可以通过网络销售。

不过，记者梳理文件时发现，此前，网售处方药一直都是大门紧闭。自2005年12月起，《互联网药品交易服务审批暂行规定》《药品流通监督管理办法》等行政法规陆续出台，其中规定药品生产、经营企业均不得在网上向个人消费者销售处方药。2017年、2018年相继颁布的《网络药品经营监督管理办法（征求意见稿）》和《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》中明确指出，“不得通过网络销售处方药和国家有专门管理要求的药品”，向个人消费者售药的网站“不得通过网络发布处方药信息”。

随着互联网的发展与渗入，人们在线上购物、外卖、打车之外，对于网络购药的需求与日俱增。相比去医院挂号看病购药或寻找实体药房购药，网络购药存在诸多便利和优势。

今年8月26日，新修订的《药品管理法》对网售处方药问题给予了明确定性。国家药监局政策法规司司长刘沛介绍，《药品管理法》在修订过程中，针对网络销售处方药的问题，要广泛听取各方面意见，采取包容审慎的态度。新修订的《药品管理法》要求，网络销售药品要遵守药品经营的有关规定，并授权国务院药品监督管理部门会同国务院健康卫生主管部门等具体制定办法，同时规定了几类特殊管理药品不能在网上销售，为实践探索留有空间。

处方门槛形同虚设

记者发现，尽管新修订的《药品管理法》从今年12月1日起才正式实施，但在部分药店网站或第三方售药平台，已经能够搜到头孢克肟分散片、阿莫西林胶囊等多种在售的处方药。此前，也有不少媒体报道，许多处方药可以随意购买，甚至有人拿儿童的处方单购得成人药品。

记者在某购药APP（应用程序）上搜索了“磷酸奥司他韦胶囊”（又名“达菲”），该药是用于预防和治疗流行性感冒的抗病毒药，也是处方药，价格较昂贵，10粒近300元。在购买过程中，记者没有遇到任何要求提供处方单的选项，加入购物车提交后直接可以付款购买。在付款时间快结束时，记者接到了来自客服的电话。客服告诉记者：“该药是处方药，如果您要购买，我可以直接给您审核通过，您付款就行。”

而在另一个处方药品头孢地尼胶囊的购买页面，记者被提示“此药品为处方药”，不能直接购买。记者点击咨询医生，简单填写了“发烧”“头痛”“无过敏史”等症状，选择科别提交后进入了在线问诊页面。此时，一名医生在线询问了记者病情后便开出了一张电子处方单，记者随后成功买到了该药品。整个过程中，记者都没有提供线下医院的处方诊断或病例图片。

记者通过查访多家网络售药平台发现，尽管这些网站要求消费者提供处方单或以在线问诊的形式为其开具处方单，但是难以鉴别患者病情是否真实，更难以保障诊断的准确性。一旦对患者的病情判断不准确，就会对其治疗产生影响，甚至因错误用药而致残致病。对于消费者来说，网络售药平台设置的处方门槛形同虚设，难以起到相应的作用。

确定处方合规与真实

新修订的《药品管理法》对于药品制造、经营、销售企业来说，无疑是一个积极信号；对于消费者来说，也是一大利好。不过，有条件地开放网售处方药也意味着对监管提出了更高要求，在网售医药产品的过程中，如何确定处方的合规性与真实性无疑是最关键的。

刘沛表示，按照新修订的《药品管理法》，网络销售药品应坚持线上线下相同标准、一体监管的原则。“线上线下要一致”，对于网络销售的主体，必须首先是取得了许可证的实体企业，线下要有许可证，线上才能卖药。网上销售药品，要遵守新修订的《药品管理法》关于零售经营的要求。

“考虑到网络销售药品的特殊性，对网络销售的处方药规定了更严格的要求，比如药品销售网络必须和医疗机构信息系统互联互通，信息能共享，确保处方的来源真实，保障患者的用药安全。此外，配送也必须符合药品经营质量规范的要求。”刘沛说。

其实，早在2018年，国家卫健委就在《互联网诊疗管理办法（试行）》中明确禁止医疗机构对首诊患者开展互联网诊疗活动。不过目前，这一现象并没有得到全面遏制。刘沛透露，关于药品网络销售监督管理的相关办法正在起草过程中。下一步，将以贯彻新修订的《药品管理法》为契机，会同卫生健康等部门广泛听取意见，努力规范和引导药品网络销售健康发展，更好地保障公众的用药权益。