严防校园欺凌 确保学生安全

人民网香港8月29日电 （记者陈然）香港特区政府29日举行跨部门记者会，重申社会必须坚决向校园欺凌说“不”，一起严厉谴责并防范任何扰乱校园秩序、威胁学生安全的企图，合力确保学生在和谐、有序的环境中健康成长。

劳工及福利局局长罗致光表示，近来网络上出现一些鼓吹校园欺凌的说法，引起社会各界团体的高度关注。他强调，任何学生都不应因立场不同或家长职业背景而受到欺凌，希望大家放下成见、彼此尊重，积极关心身边的青少年，共同守护孩子。

教育局局长杨润雄表示，教育界对校园欺凌有明确的“零容忍”立场。如果欺凌者是学生，学校须加以辅导，使他们明白暴力不能解决分歧，同学之间应互相尊重、融洽相处；如果欺凌者涉及教职员，学校必须采取严肃的纪律处分，教育局也将严正跟进，若情况严重会考虑解除相关人士教职。

杨润雄呼吁曾提出趁开学日采取欺凌或罢课行动的组织及人士悬崖勒马，切勿伤害无辜学生，危及他们的人身安全及学习权益。

食物及卫生局局长陈肇始表示，近日的社会事件给市民带来不少压力及负面情绪，希望学生用正面、愉快的思维和心情迎接新学年，如果出现情绪困扰或精神压力，可及时向专业人士求助。

据介绍，自2019年9月起，香港社会福利署将在全港463所中学加强学校社工服务，为青少年的心理及精神健康提供支持。卫生署、医院管理局及非政府组织等也为学生提供一系列临床及心理支持服务。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 04 版）