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人造肝脏帮你试毒

王兴旺

2019年08月30日07:50 来源：人民网-生命时报

　　在实验室里造出人类器官不再只是科幻电影中的情节。美国《细胞代谢》杂志刊登一项新研究称，科学家已经成功利用基因工程造出一个微型人类肝脏，可模拟肝病发展进程，测试药物的毒性及治疗方法的有效性。

　　美国匹兹堡大学医学院病理学副教授亚历杭德罗·索托·古铁雷斯博士团队将人类干细胞转化为功能性的三维肝脏组织（肝脏细胞）。改良后的肝脏细胞被植入剥离自身细胞的大鼠肝脏中，大约28天之后制成一个直径为5~7厘米的3D微型肝脏。该人造肝脏具有血管和正常肝脏的其他结构特征，可以模拟非酒精性脂肪肝和更严重的非酒精性脂肪肝炎症状，有助深入探索肝病发病过程，找到有效的干预方法。观察发现，80%的人类肝脏脂肪处理缺陷均可在人造肝脏中显现，这意味着人造肝脏与患者的脂肪肝十分相似。

　　古铁雷斯博士表示，人造肝脏这一新技术医疗应用前景广阔，下一步研究团队将借助人造肝脏测试新药物并发现新的致病标记。▲ （王兴旺）

(责编：李轶群、杨迪)


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