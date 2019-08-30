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边走边瘦有技巧

江  越

2019年08月30日07:49 来源：人民网-生命时报

　　走路是最简便易行的运动之一，它不受时间和空间的限制。但想要通过走路的方式减肥，还得加点“料”。这里，北京体育大学运动医学与康复学院教授王安利教你4个边走边瘦的小技巧。

　　1.加快速度。国外做过一项测试：12名男性和18名女性先以3.2公里/小时走1000步，再以6.4公里/小时走1000步，分别计算出消耗的卡路里，再将其乘以10，来估算走1万步消耗的卡路里。结果发现，慢走组，平均消耗约183大卡；快走组，平均消耗约336大卡。由此可见，通过调整行走速度可达到减肥效果。

　　2.加大步伐。想要让走路成为一项减肥运动，就不能像平常散步一样慵懒，应适当加大步伐，同时提高摆臂幅度，才能有效刺激肌肉，提高心率，达到减肥功效。

　　3.变速练习。先以最大速度行走，随后降到中速，如此反复走4~6分钟。此方式可加快心跳，使身体微微出汗，有良好的减肥效果。

　　4.负重持杖。可以在腿上绑上沙袋或持杖行走，这样既增加了运动强度，也提高了上肢的负荷和肢体协调性，让运动更安全；也可背个双肩包，里面放几瓶水或几本书，同样能达到负重行走的效果。轻量负重行走每周进行3~5次，每次持续30~60分钟即可。

　　走路时不要低头含胸，否则会增加颈椎压力、挤压肺部使呼吸变得短促。我们应该挺胸抬头、下巴向下微收、双肩向外自然展开，收紧小腹、夹紧臀部，用胯部发力带动大腿行走。当出现胸痛等不良症状时，应减小运动量，或休息1~2天再运动。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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