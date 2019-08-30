在吸烟对健康的众多危害中，最受关注的是对肺部的影响，殊不知，双眼也会受到摧残。

战略支援部队特色医学中心眼科副主任医师高付林介绍，烟草中含有尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物质，它们可以通过呼吸系统进入血液循环，干扰血液中的脂肪代谢，加速血液凝固，降低血液中的氧气含量，流经眼部，还会造成眼部血管栓塞、通透性增加等问题。此外，有害物质颗粒还会随烟雾散落进眼睛，渗入血液后流经眼底、眼角，对眼睛的各个结构都会造成影响，引发病变。所以说，不管是吸“一手烟”还是“二手烟”，都会对眼睛产生伤害，增加眼部疾病的发病率。生活中，受烟草影响最常见的眼部疾病主要有以下几种：

1.白内障。吸烟人群患白内障的几率比其他人更高，主要是因为有害物质影响了晶状体的氧代谢。

2.糖尿病视网膜病变。糖尿病患者本身就容易出现视网膜病变，如果同时存在吸烟的习惯，或是长期处于二手烟环境，病变风险就会大大增加。化学物质沉积在血管壁中，使血管内皮受损，代谢物质会通过损坏的内皮细胞渗透到视网膜组织当中，从而对视网膜的视觉细胞造成伤害，影响视力，严重者甚至失明，且无法逆转。

3.老年性黄斑病变。黄斑位于视网膜中央，是视力最敏感区，占整个视觉部位的90%以上。黄斑病变有两个易感基因，已有研究表明，吸烟是影响黄斑病变的重要环境因素，烟中的有害物质可以使这两个易感基因效率加倍，从而增加发病几率和严重性。

4.视网膜动、静脉栓塞。视网膜附近的动、静脉系统是全身的末梢循环。吸烟会引起血管收缩，血小板凝聚力亢进，从而导致视网膜血管堵塞，引起视网膜动、静脉栓塞。其中动脉栓塞会导致视力完全丧失或仅剩光感。此外，吸烟时血液中氧气含量下降，视网膜的神经纤维会发生萎缩、变性，甚至引发视神经病变。

5.干眼症、结膜炎、角膜炎。吸烟、雾霾等都是干眼症发病的主要因素。眼睛的睑板腺管会分泌油脂，附着在角膜表面，抵挡外界伤害。如果空气中有微粒沉积在眼部，就会改变睑板腺管的局部环境，发生敏感反应，甚至出血，引发炎症。此外，有害微粒让睑板腺管分泌物的化学性质发生改变，对眼表造成二次损伤，引发干眼症，而长期罹患干眼症本身也会引起结膜炎、角膜炎等问题。

高付林强调，虽然吸烟对眼睛造成的伤害十分严重，但却是可改变的影响因素。一旦戒烟和远离二手烟，就能停止伤害，何时都不晚，尤其是50岁以上中老年人和糖友更要尽早戒烟。