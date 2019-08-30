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耳朵油不是病

与人种有关，无需治疗

杜晶艳

2019年08月30日07:47 来源：人民网-生命时报

北京朝阳医院耳鼻喉科主管护师 杜晶艳

平时，人们多多少少都会有掏耳朵的行为。大部分人掏出的是淡黄色的细屑，也有一部分人掏出的是深黄色的黏稠物质，这种情况是不是病了呢？

耳屎的医学名称叫“耵聍”，是外耳道耵聍腺分泌的。其主要成分有油脂、蛋白质和黄色素，还有少量水分以及钾、钠等元素。虽然它的名字有点恶心，但它是有用的，包括杀菌，抑制真菌生长，保护外耳道皮肤，黏附灰尘、小虫，防止异物直接侵犯鼓膜等。

通常情况下，大部分人的耵聍是干燥呈淡黄色的屑状或片状物质，也就是“干性耵聍”。还有一部分人，由于耵聍腺和皮脂腺分泌特别多，排出的是深黄色或是棕黄色油性黏稠物质，尚未干燥时就已积满外耳道，有的甚至流出耳外，有的凝聚成团，俗称“油耳”，医学上叫“油性耵聍”。

油耳与遗传等因素有关，是一种正常的生理现象，一般不需要治疗，更不会传染给他人。油耳的发生与人种有关，有文章统计，白人占90%，蒙古人为20%，日本人在20%以下，而我国汉族的发生率最低，在5%~7%。

如果耳屎逐渐凝聚成团不能自行排出去，甚至阻塞耳道时，我们称之为耵聍栓塞，会引起眩晕、耳鸣、听力减退、反射性咳嗽等不适。一般情况下，我们在运动、洗澡、游泳、咀嚼时，耵聍会随着下颌关节运动而自行排出。耵聍分泌旺盛或排出受阻的油耳患者，建议定期到医院清理即可。

(责编：李轶群、杨迪)


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