笑一笑，十年少？美国新研究证实：乐观者更容易活到85岁以上

笑一笑,十年少,可能是真的!

近日,美国波士顿大学医学院和哈佛大学T.H.Chan公共卫生学院研究团队的一项研究证明,保持乐观有助于人长寿。该研究发表于《美国国家科学院院刊(PNAS)》上。



《美国国家科学院院刊(PNAS》发布研究成果

该研究基于两个流行病学研究队列:来自美国护士健康研究,涉及近7万名年龄平均在70岁的女性,随访时间从2004年到2014年;以及美国退伍军人事务所老龄化研究的1429名男性,平均年龄在62岁的男性,随访时间从1986年到2016年,持续30年。两组参与者通过调查评估,结果显示,无论男女,乐观程度更高的人,更有可能活到85岁或以上。

研究报告显示,过去的研究称,乐观的人不太可能患慢性病而过早死亡。这项研究结果进一步表明,乐观的情绪与平均寿命延长11%至15%有关,而且可能是延长老年人寿命的重要社会心理学资源。

该研究通讯作者、哈佛大学T.H.Chan公共卫生学院社会和行为科学教授Laura Kubzansky博士说:“目前尚不清楚乐观到底如何帮助人们获得更长的寿命。对于为什么乐观如此重要的原因还有待研究,但乐观与健康之间的联系正变得越来越明显。”

其实,乐观对于健康的好处,以往便有研究不断证实:

乐观对于健康,好处原来这么多

▼乐观有助于心脏健康

2012年,哈佛公共健康学院的学者在《心理学通报》上发表文章称:积极乐观的情绪能起到保护心脏的作用。这项研究的作者茱莉亚·博姆发现:与那些情绪悲观的人相比,情绪乐观的人首次心脏病发作的可能性降低了一半。

研究者建议处于困境的人们应当扬起笑脸,用积极乐观的情绪渡过难关,降低自己患上冠心病和中风的可能性。

▼越乐观越不容易痴呆

老年朋友要想大脑不糊涂,保持乐观心态非常重要。

密歇根大学曾花费4年,在4600多名65岁以上年长者中,进行了乐观与认知健康之间联系的研究。调查结果显示,如果老年人对未来非常乐观,一直保持乐观的心态,那么老年人日后失忆、发展成老年痴呆的风险也会降低。

如何让老人变得乐观,研究者也提供了方法,简单的纸笔练习就能改变乐观程度。让参与者书写描述最好的自己,结果显示能帮助老年人提高其乐观程度。

▼乐观者睡眠质量更好

近期,英国《行为医学杂志》发表美国一项最新研究显示,乐观者普遍比悲观者睡得更长、睡眠质量更好。据悉,伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校调查超过3500名32岁至51岁成年人后得出了上述结论。

调节乐观心态,试试这三种方法

想活得长久些吗?那就要努力培养自己积极的心态了。国家二级心理咨询师、河南省精神病医院郭东梅介绍了这些方法:

★白纸疗法:写下你的悲伤与乐观

把一张A4大小的白纸贴在墙上,纸的中间划条竖线,左栏写上乐观,右栏写上悲观,每天空闲时,把心中乐观和悲观的感觉如实写下来。

全部写完后,把悲观部分一个个划掉,同时把悲观的感觉从心里赶出去,然后看着乐观的部分,大声念几次,这样心中就会和这张表一样,充满乐观的感觉。

★心态替代法:心态不好就马上换掉

生活中的不顺心事总是很多,一次被仰慕对象拒绝的失望,一场伙伴间的误会,一句来自家人过激的话语,都会影响我们的心情,而这就需要我们每个人要学会调节自己的心态。

具体怎样调节呢?最简单有效的做法是:心态替代法,用积极心态去替代消极心态。

当你想说“我完了”的时候,要马上替换成“不,我还有希望”;当你想说“我不能原谅他”时,要很快替换成“原谅他吧,我也有错”等。这样一替代,人就会放松,思路才会打开。平时要养成这种心态积极替代的习惯,要经常对自己说“我能行”,“太好了”。

★换框疗法:不良信念也可以改变

生活中常会有人抱怨事事不如意,其中的原因便是一些局限性的信念导致的结果。若想改变,得先改变信念,也就是要改变“思想框架”,即用到心理学中的换框疗法。

如工作中出现错误,心情沮丧,受到领导批评,心情会更加糟糕,于是得出结论“因为领导批评了我,所以我很不开心”,接下来就会产生以上描述的感觉。

其实,此时不妨针对这种情况把句子改为:“领导批评我,所以我工作积极,因为……”然后反复思考如何能把句子写完整,比如1.我想更快升级,脱离他的管制;2.我想更有能力去另找新工作;3.我想学到更多技能;4.我想满足他的要求;5.我想让他看到自己的能力……试着挑选一条你觉得最好的,然后把整句话反复地念数遍。

事情的意义很多都取决于我们的主观思想,只要我们换个角度考虑问题,从中找到正面意义,就能使自己有所改变。生活中的烦恼困扰会大大减少,所追求的成功快乐也会更易获得。

