笑一笑，十年少？美国新研究证实：乐观者更容易活到85岁以上

笑一笑，十年少，可能是真的！

近日，美国波士顿大学医学院和哈佛大学T.H.Chan公共卫生学院研究团队的一项研究证明，保持乐观有助于人长寿。该研究发表于《美国国家科学院院刊(PNAS)》上。



《美国国家科学院院刊(PNAS》发布研究成果

该研究基于两个流行病学研究队列：来自美国护士健康研究，涉及近7万名年龄平均在70岁的女性，随访时间从2004年到2014年；以及美国退伍军人事务所老龄化研究的1429名男性，平均年龄在62岁的男性，随访时间从1986年到2016年，持续30年。两组参与者通过调查评估，结果显示，无论男女，乐观程度更高的人，更有可能活到85岁或以上。

研究报告显示，过去的研究称，乐观的人不太可能患慢性病而过早死亡。这项研究结果进一步表明，乐观的情绪与平均寿命延长11%至15%有关，而且可能是延长老年人寿命的重要社会心理学资源。

该研究通讯作者、哈佛大学T.H.Chan公共卫生学院社会和行为科学教授Laura Kubzansky博士说：“目前尚不清楚乐观到底如何帮助人们获得更长的寿命。对于为什么乐观如此重要的原因还有待研究，但乐观与健康之间的联系正变得越来越明显。”

其实，乐观对于健康的好处，以往便有研究不断证实：

乐观对于健康，好处原来这么多

▼乐观有助于心脏健康

2012年，哈佛公共健康学院的学者在《心理学通报》上发表文章称：积极乐观的情绪能起到保护心脏的作用。这项研究的作者茱莉亚·博姆发现：与那些情绪悲观的人相比，情绪乐观的人首次心脏病发作的可能性降低了一半。

研究者建议处于困境的人们应当扬起笑脸，用积极乐观的情绪渡过难关，降低自己患上冠心病和中风的可能性。

▼越乐观越不容易痴呆

老年朋友要想大脑不糊涂，保持乐观心态非常重要。

密歇根大学曾花费4年，在4600多名65岁以上年长者中，进行了乐观与认知健康之间联系的研究。调查结果显示，如果老年人对未来非常乐观，一直保持乐观的心态，那么老年人日后失忆、发展成老年痴呆的风险也会降低。

如何让老人变得乐观，研究者也提供了方法，简单的纸笔练习就能改变乐观程度。让参与者书写描述最好的自己，结果显示能帮助老年人提高其乐观程度。

▼乐观者睡眠质量更好

近期，英国《行为医学杂志》发表美国一项最新研究显示，乐观者普遍比悲观者睡得更长、睡眠质量更好。据悉，伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校调查超过3500名32岁至51岁成年人后得出了上述结论。

调节乐观心态，试试这三种方法

想活得长久些吗?那就要努力培养自己积极的心态了。国家二级心理咨询师、河南省精神病医院郭东梅介绍了这些方法：

★白纸疗法：写下你的悲伤与乐观

把一张A4大小的白纸贴在墙上，纸的中间划条竖线，左栏写上乐观，右栏写上悲观，每天空闲时，把心中乐观和悲观的感觉如实写下来。

全部写完后，把悲观部分一个个划掉，同时把悲观的感觉从心里赶出去，然后看着乐观的部分，大声念几次，这样心中就会和这张表一样，充满乐观的感觉。

★心态替代法：心态不好就马上换掉

生活中的不顺心事总是很多，一次被仰慕对象拒绝的失望，一场伙伴间的误会，一句来自家人过激的话语，都会影响我们的心情，而这就需要我们每个人要学会调节自己的心态。

具体怎样调节呢?最简单有效的做法是：心态替代法，用积极心态去替代消极心态。

当你想说“我完了”的时候，要马上替换成“不，我还有希望”；当你想说“我不能原谅他”时，要很快替换成“原谅他吧，我也有错”等。这样一替代，人就会放松，思路才会打开。平时要养成这种心态积极替代的习惯，要经常对自己说“我能行”，“太好了”。

★换框疗法：不良信念也可以改变

生活中常会有人抱怨事事不如意，其中的原因便是一些局限性的信念导致的结果。若想改变，得先改变信念，也就是要改变“思想框架”，即用到心理学中的换框疗法。

如工作中出现错误，心情沮丧，受到领导批评，心情会更加糟糕，于是得出结论“因为领导批评了我，所以我很不开心”，接下来就会产生以上描述的感觉。

其实，此时不妨针对这种情况把句子改为：“领导批评我，所以我工作积极，因为……”然后反复思考如何能把句子写完整，比如1.我想更快升级，脱离他的管制;2.我想更有能力去另找新工作;3.我想学到更多技能;4.我想满足他的要求;5.我想让他看到自己的能力……试着挑选一条你觉得最好的，然后把整句话反复地念数遍。

事情的意义很多都取决于我们的主观思想，只要我们换个角度考虑问题，从中找到正面意义，就能使自己有所改变。生活中的烦恼困扰会大大减少，所追求的成功快乐也会更易获得。

本文参考资料：

①PNAS2019-08-26《Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women》

②《健康时报》2012-05-17《乐观情绪有助于心脏健康》

③《健康时报》2016-07-01《密歇根大学：越乐观越不易痴呆》

④新华网2019-08-08《研究显示乐观者睡得更好》

⑤《健康时报》2017-08-15《用积极心态照亮人生》