研究显示乐观者睡得更好

据新华社电 美国一项最新研究显示，乐观者普遍比悲观者睡得更长、睡眠质量更好。

伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校调查超过3500名32岁至51岁成年人后得出上述结论。研究人员首先发放调查问卷，依据问卷结果给研究对象乐观程度打分，最低6分，代表乐观程度最低；最高30分，代表乐观程度最高。然后，研究对象自述睡眠状况，给上个月整体睡眠质量和时长打分。研究人员借助可穿戴装置估算他们每晚实际睡眠时长，评估他们是否有失眠症状、难以入睡等状况。

结果显示，研究对象乐观程度得分越高，自我报告睡眠质量非常好的几率增加得越显著，睡眠时间越充足，更可能每晚睡够6小时至9小时。与悲观者相比，乐观者没有失眠症状或其他问题的可能性增加74%。

研究人员在最新一期英国《行为医学杂志》发表论文，说这项研究显示，即使“考虑社会人口学因素、健康状况和抑郁情况等多个变量，乐观程度显著关联自述睡眠情况的多个特征”，如睡眠时长和质量。不过，这项研究没有涉及二者为何关联。研究人员猜测，乐观可能会缓解精神压力，帮助人们夜间睡得更安详。（王鑫方）