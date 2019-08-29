热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

防治糖尿病足，有个“三三法则”可预防

2019年08月29日14:53 来源：人民网-健康时报

(四川大学华西医院糖尿病足诊治中心主任 冉兴无)糖尿病足是糖尿病最严重和治疗费用最高的慢性并发症之一，严重者可导致截肢和死亡。

对于糖友来说，防大于治，因此在平时加强足病护理，则可有效防止糖尿病足的发生。推荐“三观察、三检测”方法，可由家人协助完成。

三观察包括观察足底或足趾有无胼胝(老茧)；观察足部皮肤是否干燥、汗液减少；观察是否存在足畸形，如锤状趾、爪状趾、平足或者高弓足等，如果糖友出现以上体征，则提示有下肢神经病变。

三检测包括触觉检测、痛觉检测与温度觉检测。如果检测出现异常，则提示可能存在下肢神经病变。具体如下：

触觉检测：将10克尼龙单丝与足部皮肤表面垂直放置，如果没有感觉则为感觉减退。

痛觉检测：将大头针刺足第一、第三、第五趾腹部及跖底皮肤，并感觉疼痛程度，若无痛觉，再刺足外侧及足背皮肤。如果各部位感觉到轻微疼痛，可以忍受，则无足部病变；如果有感觉，但感觉不到疼痛或完全无感觉，则是足部感觉减退或消失；如果轻触即感觉疼痛，难以忍受，则为足部痛觉过敏。

温度觉检测：分别用盛冷水(5℃～10℃)和热水(40℃～45℃)玻璃杯接触皮肤，感觉“冷”或“热”，如果患者无明显感觉及比较不出差异，为温度觉消失。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn