防治糖尿病足，有个“三三法则”可预防

(四川大学华西医院糖尿病足诊治中心主任 冉兴无)糖尿病足是糖尿病最严重和治疗费用最高的慢性并发症之一，严重者可导致截肢和死亡。

对于糖友来说，防大于治，因此在平时加强足病护理，则可有效防止糖尿病足的发生。推荐“三观察、三检测”方法，可由家人协助完成。

三观察包括观察足底或足趾有无胼胝(老茧)；观察足部皮肤是否干燥、汗液减少；观察是否存在足畸形，如锤状趾、爪状趾、平足或者高弓足等，如果糖友出现以上体征，则提示有下肢神经病变。

三检测包括触觉检测、痛觉检测与温度觉检测。如果检测出现异常，则提示可能存在下肢神经病变。具体如下：

触觉检测：将10克尼龙单丝与足部皮肤表面垂直放置，如果没有感觉则为感觉减退。

痛觉检测：将大头针刺足第一、第三、第五趾腹部及跖底皮肤，并感觉疼痛程度，若无痛觉，再刺足外侧及足背皮肤。如果各部位感觉到轻微疼痛，可以忍受，则无足部病变；如果有感觉，但感觉不到疼痛或完全无感觉，则是足部感觉减退或消失；如果轻触即感觉疼痛，难以忍受，则为足部痛觉过敏。

温度觉检测：分别用盛冷水(5℃～10℃)和热水(40℃～45℃)玻璃杯接触皮肤，感觉“冷”或“热”，如果患者无明显感觉及比较不出差异，为温度觉消失。