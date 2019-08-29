学校食堂设最低消费额，这是把大学当包间？

即便食堂经营者要生存、要赚钱，但学生食堂的性质决定了其应保障学生权益。鉴于此，合作的公立高校也该加强监管。

大学生活陆续开启，个别食堂“C位出道”。

8月26日，西北工业大学明德学院多名学生爆料称，学校食堂饭菜价格高，且设置最低消费额；近期食堂还出现一穿着暴露的“低胸装”女子给学生打饭。27日，明德学院方面回应称，之前该校食堂一些档口确实存在不规范现象，学生反映后，已经作出处理，部分饭菜售价正在调整；低胸装女子不是食堂工作人员，而是一个档口经营户的家属，偶尔过来帮了一下忙。

这其实是两码事。就“低胸装”打饭人员来说，既然是经营户家属“上阵”，那是否满足卫生标准？起码从视频来看，涉事女子没有穿戴整洁的工作衣帽、没有戴口罩还长发披肩。以此形象给学生打饭，未免多有不妥。

如果说，这或是无心之过，那学校食堂设置最低消费额，就更值得商榷了——最低消费额在市面上是违法的，商务部2014年发布的《餐饮业经营管理办法》第十二条规定：禁止餐饮经营者设置最低消费。面向学生的学校食堂，即便不在餐饮业范畴，学生作为消费者的合法权益也是无差的。

学生本来消费能力有限，食堂也不是消费场所，而是为学生提供基本生活服务的后勤部门。即便食堂经营者要生存、要赚钱，但学生食堂的性质决定了其应保障学生权益。

该事件中，学校后勤服务外包，似乎被部分人理解成了可以按市场潜规则来。

问题是，有些高校食堂只在价格跟规则上搞“市场化”，竞争格局却并不“市场”，而是充分利用校内独家地位搞垄断经营。该学院学生就反映，学校前段时间撤销了小吃城，学生只能去食堂吃饭，而食堂饭菜涨价后，“不是所有学生都能承担”。

这些年来，高校食堂市场化运作的情况已很普遍。这可以尝试，但有些尝试有走偏之嫌。如有的学校禁止外卖入校园、禁止学生校外就餐，理由是“为学生安全考虑”。问题是，既然是为学生负责，为何不将学生消费权益等问题也一并负责到底呢？

像涉事学院这类独立学院，的确在很多方面有其自主权，但既然作为高等教育的一部分，尤其是与公立高校合作办学的学院，不能把学生当做羔羊，什么都“向钱看”。饭菜价格高，还设最低消费额，这有点过了。

鉴于此，合作的公立高校也该加强监管，不能有好事时就凑一起，有了负面就划清界限。也建议教育部门对此加以关注，对社会力量为高校提供后勤服务过程中的违规操作多加约束。