迈瑞医疗2019年上半年净利润23.69亿元 同比增长26.57%

8月28日，迈瑞医疗披露2019年半年度业绩报告，2019年1-6月，公司实现营业收入82.06亿元，较上年同期增长20.52%；利润总额27.34亿元，较上年同期增长25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润23.69亿元，较上年同期增长26.57%。公司表示，2019年1-6月，公司主营业务收入实现平稳增长，新兴业务持续发力带动公司整体营业收入呈现稳健、持续增长态势。

三大产线均衡增长

作为领先的医疗器械以及解决方案供应商，迈瑞医疗的主要产品覆盖三大领域：生命信息与支持、体外诊断以及医学影像，拥有国内同行业中最全的产品线，以安全、高效、易用的“一站式”整体解决方案满足临床需求。报告期内，公司三大业务领域均取得了可喜的业绩，实现持续稳健增长。

在生命信息与支持领域，报告期内公司实现营业收入32.26亿元，同比增长24.44%。国内市场方面，公司以监护仪为切入，带动除颤仪、麻醉机、呼吸机、输注泵等同领域产品同步增长的协同效应进一步放大，科室整体解决方案以及信息化建设初见成效，国内市场占有率继续稳步上升。国际市场方面，公司产品的成熟度与技术先进性已经处于国际一流水平，多年积累的客户口碑以及渠道建设进一步发挥作用，帮助公司有效实现客户群突破，品牌声誉不断提升。

在体外诊断领域，报告期内公司实现营业收入28.45亿元，同比增长22.48%。2019年上半年，公司持续投入产品和试剂的升级优化，分别推出了高速生化分析和化学发光免疫分析的自动化级联系统以及配套生化、免疫试剂产品，在市场同档次竞争中性能卓越、质量可靠、具备成本优势，协同高端五分类血液细胞分析和CRP一体化检测，以及血液细胞自动化流水线的产品优势，快速提升在中高端医院的渗透率，提升市场份额，业绩增长亮眼。

在医学影像领域，报告期内公司实现营业收入19.74亿元，同比增长12.51%。2019年上半年，公司推出了一系列覆盖高中低端的台式和便携彩超产品，将高端技术和功能往中低端产品下沉，从而更好的普及高端科技，让更多人可以享受优质的医疗产品技术和服务。随着产品竞争力的提升，公司有效实现了高端客户群的突破，在北美、欧洲等多家医院等实现高端台式以及便携彩超的装机，在国内医院渗透率也稳步提升，成功抢占了国际巨头的市场份额。

研发投入再创新高

在营收、利润保持稳健增长的同时，迈瑞医疗在研发创新上也保持了惯有的高投入，2019年上半年研发投入金额达到7.78亿元，同比增长10.15%。

对于自主研发的持续注重，使得公司取得了一系列突出的科研成果。2019年上半年，公司推出了HYPERVISOR X亚重症中央站、腹腔镜气腹机、光学硬管腹腔镜、中高端台式彩超DC-80 X-Insight版、新低端便携彩超Z50/Z60及新黑白超DP50专家版、低端台式彩超DC-30 V2.0版、BS-2000M全自动生化分析仪(M2)、CL-6000i M2全自动化学发光免疫分析仪、生化免疫试剂产品（肿瘤、甲功、贫血、肝纤）平台优化等一系列在市场同档次里性能卓越、质量可靠、具备成本优势的产品和升级版本。

公告显示，2019年上半年迈瑞医疗新申请专利259件；截止至2019年6月30日，公司共申请专利4,248件。2019年4月，公司Resona 7 多普勒超声系统获得第二届深圳环球设计大奖工业设计类金奖，这也是唯一获得金奖的医疗器械类产品。

除此以外，在三大业务领域之外，公司对前沿技术不断探索，正在积极培育微创外科领域业务，目前包括外科腔镜摄像系统、冷光源、气腹机、光学内窥镜、微创手术器械及手术耗材。迈瑞医疗表示，公司将持续加大自主研发力度，培育其成为新的业务增长点，为公司的长久发展提供持续动力。