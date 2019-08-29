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老说谎，同情心少

2019年08月29日09:57 来源：人民网-生命时报

“我今天没有抽烟”“您的新发型真好看” ……生活中难免撒个小谎。不过美国心理学家的一项新研究提醒，即使是善意的谎言，也可能潜在伤害你的人际关系。

共情能力是一种同理心，它使我们变得善解人意，这种同情他人的能力是人们选择做好事并互相帮助的主要原因。为探讨同理心和道德行为之间的关系，美国圣路易斯华盛顿大学组织行为学助理教授阿什利 ·哈丁及其团队进行了8项研究，试验涉及2500名志愿者。在数种情境中，研究人员观察并记录参试者的不诚实行为。随后，他们通过检查参试者的迷走神经反应来衡量其“社会敏感度”和“共情准确性”——这是体谅他人痛苦并产生同情心能力的重要指标。结果表明，说谎和欺骗与感同身受的能力之间存在因果关系，善于说谎的人大多无法准确地读出他人的感受。研究结论发表在《实验心理学杂志》上。

哈丁指出，说谎对共情能力的深层次影响很可能是“社会隔离型人格”的产生。这类人群可能拥有很多朋友，却没有一个是真正的朋友。由于无法体会周围人的情绪，他们很难与人建立亲密关系，而这可能又会进一步导致更多的不道德行为，形成一个恶性循环。（林乐乐）

(责编：李轶群、杨迪)


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