父母对子女撒谎 当心这个习惯会“传染”

“如果你不守规矩，我就让警察来抓你！”父母可能会用这句谎言来吓唬孩子，让他们表现得好点。父母的谎言在短期内能让孩子顺从。然而，新加坡南洋理工大学的心理学家发现，当孩子长大成人，父母的这种谎言会对他们产生有害影响。

通过与加拿大多伦多大学、美国加州大学圣地亚哥分校和中国浙江师范大学的同事合作，研究团队询问了379名新加坡年轻人，当他们还是孩子的时候，父母是否对他们撒谎，他们现在对父母撒了多少谎，以及他们对成年时期应对挑战的适应程度。

这些年轻人填写了四份网上调查问卷。第一份问卷要求参与者回忆他们的父母是否对他们说了与饮食、离开和/或留下、孩子的不当行为和与花钱有关的谎言。这些谎言的例子有：“如果你现在不跟我走，我就把你一个人留在这里。”和“我今天没带钱，可以改天再来买。”第二份问卷要求参与者说明他们成年后对父母撒谎的频率。例子包括与他们的活动和行动有关的谎言；亲近社会的谎言(或旨在造福他人的谎言)；以及对事件的夸大。最后，参与者填写了两份问卷，测量了他们自我报告的心理社会适应失调和自私以及冲动行为的倾向。

分析结果显示，童年时被父母多次欺骗的年轻人更有可能在成年后向父母撒谎。他们在应对心理和社会挑战方面也面临着更大的困难。这些调整困难包括容易受到干扰、行为（攻击、违规和侵扰）问题、负罪感和羞耻感，以及自私和操纵性的性格特征。

该研究的第一作者是新加坡南洋理工大学社会科学学院的助理教授Setoh Peipei，她说：“通过说谎来尽到养育责任似乎可以节省时间，特别是当父母想要孩子做某事的真正原因很难解释的时候。当父母告诉孩子‘诚实是最好的行为准则’，但他们通过说谎表现出自己不诚实时，这种行为会向孩子传递相互矛盾的信息。父母的不诚实可能最终会损害孩子们的信任，助长他们的不诚实。研究表明，通过说谎的方式来养育子女是一种会对孩子长大后产生负面影响的做法。父母应该意识到这些潜在的不良影响，并考虑其他替代说谎的方法，例如承认孩子的感受，给孩子提供信息，让孩子知道该期待什么，一起选择和解决问题，从而让孩子表现得更好。”

发表在《实验儿童心理学杂志》上的这项研究成果认为，随意对孩子说谎是一种心理侵扰，它会破坏儿童的自主感和拒绝感，最终损害子女的情绪健康。未来的研究应该考察父母说谎的性质和目标，这样父母就知道到底哪些事情应该说真话。例如，“如果你不守规矩，我们就会把你扔到海里喂鱼”，这样的谎言可能与孩子成年后的适应困难有关；相比之下，“家里没有糖果了”这样的谎言只是让孩子顺从听话，后果没那么严重。此外，这项研究的缺陷在于它只说明了两者之间的相关性，并无法证实因果关系。编译/王剑冰