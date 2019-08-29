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常自查五个部位 防病变

朱丽丽

2019年08月29日09:53 来源：人民网-生命时报

　　对健康的维护，体现在每一个细节中，老年朋友平时应注意观察自己的身体，加强保养，防微杜渐。建议大家多观察身体的5个部位。

　　脚踝。当脚踝处有明显浮肿，说明体内气血两亏明显，血液运行速度也已明显减慢，经络淤堵严重。建议避免一切寒凉食物，多吃补血、补肾食品，让血脉运行加快，才能从根本上祛除水肿。也可经常按摩、热敷、艾灸，帮助消肿。

　　双眼。如果老人满眼红血丝，说明血液循环不畅，建议活动一下头、颈、肩部，疏通上肢血流。注意多闭目养神，让眼睛充分休息。如果眼白泛黄，可能是肝、胆出了问题；眼圈黯沉发黑，可能是压力过大或过度疲劳。注意少熬夜，多吃全麦食品是消除黑眼圈的好办法。

　　脖子。当颈静脉在锁骨与下颌之间的距离超过2/3，或在半平卧时静脉隆起的程度较大，表明心房的压力在增大。一般原因有三，一是患上心脏类疾病，如风湿性心脏病等；二是右心房的压力出现问题，心脏血液循环不畅，致使静脉膨胀；三是上腔静脉综合征。

　　胸部。老年女性要经常观察自己胸部。如果触摸感觉乳腺出现比其周围稍厚的组织，界限不清，难以测出其确切大小，临床上一般多诊断为“增生”。如果增厚组织长期存在，必须予以重视，以防癌症。此外，还要观察是否有乳腺皮肤改变、乳头内陷等情况，如有此类变化，及时去医院检查。

　　腋窝。如果腋窝、颈部和腹股沟出现暗斑，多为黑棘皮病。有些糖尿病患者会出现黑棘皮的情况，尤其是年龄较大或肥胖者，更易发生，后颈处、腋下、膝盖等部位颜色发黑，无法清洗，其实与胰岛素分泌不正常有关。如果自身还不清楚是否有糖尿病，但却出现了黑棘皮的症状，建议及早到医院进行糖耐量检查。

(责编：李轶群、杨迪)


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