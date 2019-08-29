秋天户外走，储备气血能量

中国中医药学会治未病专业委员会副主任委员 彭玉清

处暑，是二十四节气中的第十四个节气。“处”即终止，处暑表示“出暑”的意思，指炎热的暑天结束。此时白天热，早晚凉，昼夜温差较大，不时有秋雨降临。由于季节交替、温度变化，处暑后，养生尤其要注意以下4点。

少辛增酸。燥为秋季主气，处暑后，气候逐渐干燥。中医认为，肺喜润恶燥，燥气易伤肺，此时人们容易出现口鼻干燥、咽喉干涩、咳嗽多等问题。建议平时饮食应“少辛增酸”，酸味能收敛肺气、辛味则发散泻肺。可多服用一些有滋阴润燥功效的酸味食物，比如银耳、雪梨、枇杷、百合等，少吃葱姜等辛味食物。

早睡早起。处暑后，天气由热转凉，出汗逐渐减少，代谢较夏季减慢，机体进入休整状态。此时，人们经常有疲乏之感，也就是人们常说的“秋乏”。为缓解这一不适，处暑后，建议大家调整好起居作息，注意早睡早起，适当增加休息时间。比如，晚上提前入睡1小时，中午保证有质量的午觉，以养精神。

春捂秋冻。古语有“春捂秋冻，不生杂病”的说法，这是非常实用的一条生活谚语。从中医保健的角度看，练习“秋冻”，可增强心肺功能，提升机体适应和抵御寒冷的能力，有利于预防呼吸系统疾病的发生。建议不要过早地增加衣服，适当接受一些凉爽刺激。不过，“秋冻”应有节制。遇天气骤变、气温明显下降时应添衣保暖，避免受凉感冒。

户外走走。秋高气爽的天气，清爽宜人，大家可以多到户外走走，勤晒晒太阳，这样做可提升机体正气，为寒冷天到来储备气血能量。根据个人体质，做一些登山、慢跑、郊游等户外运动。注意运动不要太过或太累，避免大量出汗，以免伤到阳气。