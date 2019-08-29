四个睡眠倒退期咋处理

国际孕婴和育儿研究中心认证婴幼儿睡眠咨询师 陈誉文

本来睡眠很好的宝宝突然在夜间频繁醒来、入睡困难、白天小睡时间变短……这急坏了很多家长：宝宝是不是生病了？为什么夜里这么闹腾？其实，这可能是遇上了睡眠倒退期。

睡眠倒退期，即阶段性睡眠变差，是宝宝发育中的正常表现，四个时间段最易出现。若没有正确应对，容易使其养成不良睡眠习惯，导致睡眠质量短期内无法恢复。而恰当处理，可帮助宝宝拥有好睡眠。

4个月左右。宝宝经过3个月的成长，部分宝宝从白天约4个小觉转变为早中晚3觉的模式。这意味着原来睡觉的时间，可能不困了；原来能睡着的时候变得睡不着，使得家长有“孩子入睡困难”的感觉。另外，这个阶段大部分宝宝学会了翻身，本来夜里醒后能自己接觉，但会翻身后，可能翻着玩一会儿就睡不着了。因此，如果宝宝这个阶段频繁夜醒、入睡困难，可适当抱起安抚，但要避免过度哄睡。如果宝宝还不想睡，可以让他自己趴着玩一会儿，家长不要理睬他，宝宝可能玩着就自己睡着了。

8~10个月。此时，很多宝宝都会爬了，有些甚至开始扶站。这些新技能，会让宝宝身心兴奋，不舍得安静入睡。同时，一些宝宝开始出现分离焦虑，变得黏人，不希望因为睡觉而看不到爸爸妈妈，进而抗拒睡觉。因此，宝宝在大动作发育期，睡前最好不要做过于剧烈的活动，如果宝宝不肯老实躺着，可抱起安抚后让其重新躺好。如果因分离焦虑引起的睡眠倒退，父母应延长陪伴时间，增加睡前的高质量陪伴，比如和宝宝玩会躲猫猫的游戏，不要过早让宝宝独自睡。

18个月左右。大多数宝宝这个阶段可以独立行走了，探索欲望使得他们不愿意把时间用在睡觉上。同时，宝宝的分离焦虑在18个月左右达到高峰。有些依恋感很强的宝宝，甚至因为不想跟妈妈分开而拒绝睡觉。即使睡着了，也容易睡不踏实。对于这样的宝宝，家长白天要多给予陪伴，多带孩子去接触感兴趣的事物。当宝宝拖延入睡或不断提出小要求时，采取温柔而坚定的态度。也可为宝宝找个“安抚物”，如喜欢的毛绒玩具或玩偶等。

2岁左右。这一阶段，宝宝的睡眠需求减少，午睡太长或太晚，晚上入睡就会比较困难；宝宝的认知此时突飞猛进，更有主见，容易抗拒睡觉；睡前过于兴奋，也容易频繁夜醒。出现这些情况，家长应根据宝宝的表现，适时调整作息，控制午睡时长；增加白天的活动量，让宝宝充分释放体力；坚持睡眠仪式，比如亲子阅读、听童谣等，让宝宝对作息安排和流程有心理准备，逐渐建立睡眠规律。