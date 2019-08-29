在生活中，有时可以看到这样的现象：某女士美餐之后突然想起自己正在减肥，于是走进厕所，手伸进口，“哇”地一声吐出来；某先生酒桌上豪饮之间，突然走进厕所，吐完之后回来再喝……殊不知，他们已经犯了一个大忌：催吐可不能当成平常事，时间长了会伤身。

我们的胃具有储存和初步消化食物的功能，成年人胃的容量为1~2升。食物入胃后，食团经过胃的研磨（机械性消化）和胃液的水解（化学性消化），形成食糜，进入小肠进行下一步消化。呕吐本是一种人体自我保护的反射动作，可以将摄入胃肠内的一些有毒物质、细菌毒素等排出体外。临床上，催吐则通常是指通过压舌、挤压腹部或者某些药物（如吗啡、硫酸铜）等，人为地诱导呕吐行为。若患者误服毒物等，但神志清醒，可以进行适当催吐，但也仅限于紧急情况下采用，不该是日常手段。自行催吐有以下危害。

1.胃炎、胃溃疡。催吐可以造成胃内压力升高，胃壁黏膜受压，出现暂时缺血、缺氧。如果经常催吐，就会造成胃黏膜的反复缺血、缺氧，容易诱发胃炎及胃溃疡，甚至是消化道出血及穿孔。

2.食管及贲门黏膜撕裂。剧烈呕吐时，腹腔内压力突然升高，胃黏膜可能会通过贲门，被挤入食管下段，在胃黏膜通过贲门时，就很容易造成食管下段及贲门黏膜撕裂。这是引起上消化道出血的第五大病因，部分患者甚至可能因大出血而亡。

3.误吸和窒息。特别是大量饮酒后，人体神经的调节功能失调，容易导致呕吐物被误吸入肺内导致吸入性胃炎的发生，部分可能堵塞气管从而导致窒息。

4.咽喉及牙齿损伤。胃腔内有大量胃酸，在呕吐时，酸性胃内容物进入咽喉部，产生刺激，可能会造成喉部痉挛，从而出现呼吸困难。另外酸性胃内容物还可能导致咽喉部黏膜充血水肿，产生慢性咽炎。呕吐的酸性胃内容物，会对牙齿造成腐蚀，久而久之会导致龋齿等发病率增加。

5.水电解质、酸碱平衡紊乱。胃内容物里除了食物以外，还含有一些电解质等，经常大量呕吐会导致胃酸和电解质丢失，容易出现低钾碱中毒、低钠血症等，严重的低钾血症等可能会导致恶性心律失常，甚至危及生命。

6.神经性厌食症。神经性厌食症是一种与心理因素相关的生理障碍，是患者本身有意的限制进食，催吐是一种比较常见的诱因。

正因为催吐有许多危害，因此不建议大家催吐的办法来减肥、解酒等。