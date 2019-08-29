辽宁省葫芦岛市启动心健康公益行动

8月24日，“葫芦岛心血管健康论坛·2019暨心健康公益行动葫芦岛启动会”在葫芦岛市第二人民医院正式召开。

葫芦岛市第二人民医院常务副院长张占修主持大会，葫芦岛市卫健委主任刘志伟、葫芦岛市科学技术协会副主席王欣、葫芦岛市医学会秘书长贲海鹏、葫芦岛市第二人民医院院长张建明、沈阳市第四人民医院心内科主任栗印军、辽宁中医药大学附属医院心内科主任侯平、天士力相关负责人康艳敏等出席了本次会议。多位专家就急性心肌梗死、急性心力衰竭、高血压、心脏介入及心脏康复等领域的热点问题进行了深入探讨与交流。

启动仪式

会上，嘉宾共同宣布“心健康公益行动”项目辽宁省葫芦岛地区正式启动，并向葫芦岛地区的临床医学专家颁发心健康公益大使聘书。

颁发公益大使聘书

“心健康公益行动”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗。