快开学了，生病的孩子多了起来

进入处暑节气之后，因气温冷热交替、空气变得干燥，开学时间越来越近，有的孩子却先到医院报到了。记者从南京多家三甲医院的儿科了解到，一般每到开学前后，儿科会出现患儿就诊小高峰。让很多家长感到奇怪的是，暑假开着空调孩子没怎么感冒，晚上睡觉不开空调了孩子反而感冒了。

“处暑节气之后，晚间的气温变得比较低，很多家长也不再开空调入睡，但是却忽视了给孩子保暖，因为之前开空调的时候反而会重视给孩子盖薄被，但是不开空调了，很多家长觉得孩子盖薄被太热，于是直接让孩子穿着短内衣就入睡了，这就给了夜间的寒凉之气以可趁之机，所以很多孩子都是早上起来之后开始出现流鼻涕、咳嗽等感冒初期的症状。”南京市中西医结合医院儿科主任边逊介绍说，虽然家长觉得热，但是孩子的身体还是比较单薄的，处暑节气之后昼夜温差加大，中医认为寒从脚下起，夏末秋初的夜间还是要注意腹部和足部的保暖。

孩子感冒后，不少家长第一时间想到的不是去医院而是凭经验到药店去买感冒药给孩子吃，但是孩子感冒的原因是不同的，如果不对症治疗，反而会把病情给耽误了。南京市中西医结合医院儿科主任边逊介绍说，比如有的感冒是病毒引起的，并不需要吃抗生素。有的孩子感冒明显是受凉引起的，即便是有发热症状也不适宜吃一些清热的药物，关键是祛除体内的寒邪。

南京市中西医结合医院儿科主任边逊介绍说，孩子感冒发烧不一定非要挂水，很多中医外治疗法也能帮助孩子退烧，家长应该按医嘱帮助孩子配合医生治疗，不要一味求快，只盯着退烧。此外，要注意把孩子的房间开窗通风，减少污染源。良好的睡眠能加快孩子恢复速度，所以，如果孩子不是反复发热，且发热不是很高，没有超过38.5℃，情绪、饮食、大小便等比较正常，那么就不要不停地折腾孩子，也不要到处跑医院，而是应多多休息，按医嘱用药和调理身体即可。（作者 蔡蕴琦）