当下的年轻人不仅追求自由平等的婚姻，更对婚姻、家庭有着他们特有的看法。那么，这一代年轻人更渴望什么样的婚姻？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1764名18~35岁的年轻人进行的一项调查显示，对于婚姻，受访青年最看重的是有深厚的情感基础、双方都有独立收入来源和三观一致。71.9%的受访青年期待政府出台公共政策，如降低家庭税务负担等，提高年轻人的结婚意愿。还有64.7%的受访青年希望为符合条件的家庭和个人积极落实廉租房等保障措施。

受访年轻人中，男性占48.1%，女性占51.9%。生活在一线城市的占30.8%，二线城市的占47.3%，三四线城市的占19.3%，县城的占2.3%，乡镇或农村的占0.3%。

深厚情感基础、独立收入来源和三观一致是受访青年认可的婚姻三要素

26岁的廖颖（化名）是成都某培训学校的老师，已经结婚生子。在她看来，两人步入婚姻的前提是，相互进行深入了解，比如性格、家人、生活环境等，最好能得到家人朋友的支持。“在生活中，我体会到很重要的一点，就是如果想要长久地一起生活，双方就要包容对方的缺点”。

27岁的涂莉莉生活在广东佛山，前不久和男友分手了。她认为，两人步入婚姻需要双方心理上都成熟，做好为人妻、为人夫的准备，对于婚姻中的琐事以及未来可能出现的家庭矛盾有心理准备。“我目前还没有做好准备，很怕处理婆媳关系之类的事情”。

涂莉莉还认为，两人应该在有一定经济基础后再结婚，这样可以避免很多由金钱引起的家庭矛盾。

25岁的中国人民大学硕士研究生吴博和女友正在热恋中，在他看来，婚姻应该建立在两个人互相喜欢的基础上，有较深的感情基础更好，其次是脾性和志向都能合得来，三观一致。

人们在什么情况下更适合走入婚姻？调查显示，受访青年最看重的是有深厚的情感基础（70.5%），然后是双方都有收入来源（59.5%）和三观一致（56.1%）。

“从主流的价值观来说，婚姻的理想状态就是我们能够和另一个人更好地生活在一起。”国家高级心理咨询师周小鹏介绍，两人在一起，第一，要价值观一致；第二，要心智成熟，即两人能够共同面对问题、解决问题，而非相互责怪、逃避问题；第三，要思维独立，做到不依附于别人。

71.9%受访青年期待出台政策鼓励青年婚育

对于提高年轻人的结婚意愿，调查中，71.9%的受访青年期待出台公共政策鼓励青年婚育，64.7%的受访青年希望为符合条件的家庭和个人积极落实廉租房等保障措施，49.9%的受访青年建议适当延长婚假、产假。

涂莉莉认为，只有房价、教育、养老这些问题得到缓解或者解决了，年轻人的结婚率、生育率才能提高一大截。“现在，有个说法，房价是最好的‘避孕药’。我身边确实有不少害怕结婚、害怕生孩子的人，都是这几个现实因素导致的”。

她希望国家能够多出台教育福利政策，减轻年轻人的育儿压力，“比如加大学龄儿童的教育补贴。另外，还要着力解决女性遇到的就业歧视问题，让她们敢于结婚生子”。

吴博建议多制作一些表现家庭和睦、爱情美好、令人深思和反省的电视剧和电视节目，让人们看了之后能向往婚姻。

27岁的王晓燕（化名）居住在河北唐山，即将与伴侣步入婚姻。她认为，家庭是社会的基本单位，国家应该对年轻人组织家庭在政策上给予激励和导向，比如新婚夫妇买房给予补贴或享受优惠，保证女性能休好产假的同时，也能落实男性的陪产假。

周小鹏认为，帮助年轻人解决婚恋问题，单位和机构不能光做相亲活动，而是要教年轻人怎么解决恋爱中的矛盾，减轻他们对于婚姻的恐惧、焦虑。“年轻人自己也要提高恋爱能力，现在很多大学里就有恋爱课，教学生正确看待在恋爱中遇到的问题”。

周小鹏希望，地方在吸引人才时，注意让年轻人在二三线城市能更轻松、更顺利地购房、成家。“另外，要适当减少表现婚姻负面问题的电视剧，或者在剧中给出更多解决问题的实际方法”。

天津社会科学院社会学研究所所长张宝义表示，目前国家应该有更多政策鼓励年轻人结婚，帮助年轻人创造和谐美满的家庭氛围。“比如住房政策上给予优惠，个人所得税上，以家庭为单位交纳，给孩子提供相应补贴，鼓励年轻人结婚生子等。”他认为，提高年轻人的结婚率应该成为有关政府部门的一种责任。(记者 杜园春 实习生 陈倩盼)