经营幸福婚姻，受访青年认为相互尊重包容最重要

相对父辈，这一代年轻人在婚恋中，对精神上的“门当户对”重视度提高。他们不愿意在婚姻中将就、凑合，期待更高质量的婚姻生活。年轻人婚姻态度的变化产生了什么影响？如何获得并维系幸福的婚姻关系？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1764名年轻人进行的一项调查显示，56.5%受访青年认为年轻人婚姻态度的转变有利于他们树立独立自主的婚姻观，45.9%的受访青年则认为年轻人的家庭责任感会因此变弱。对于经营幸福的婚姻，受访青年认为双方应做到相互尊重和包容，都有收入，有各自的交际圈。

“社会治理、社会秩序及精神面貌和家庭是有关系的”

25岁的吴博是中国人民大学的硕士研究生，和女友感情融洽，但出于经济的考虑，他并不期待婚姻。他认为，这一代年轻人更有主见，有自己的原则，也更倾向为了自己而活。

“以前父辈的婚姻，很多情况是找一个人来建立小家庭，搭伙过日子。而现在越来越多年轻人不需要去为生计发愁，生活丰富多样，对婚姻就有了更高的要求。”23岁的中国人民大学硕士研究生郭惠灵（化名）认为，年轻人这种婚姻观比较健康，如果真的基于这种婚姻观结婚，婚后生活质量也会更高。

国家高级心理咨询师周小鹏分析，现在年轻人在结婚的时间上比以前晚了，这和人的寿命延长也是相关联的，在她看来没有什么不对。“而且当一个人能够在成熟理智的情况下去选择最适合的婚姻，能够给婚姻带来更多的稳定感，也有利于社会的稳定与和谐”。

调查中，56.5%的受访青年认为年轻人婚姻态度的转变有利于他们树立独立自主的婚姻观，42.7%的受访青年认为这会提高婚姻质量。

来自广东佛山的涂莉莉今年27岁，前不久和男友刚刚因感情不合而分手。她身边很多年轻人都对于婚姻都是不将就的态度。“我觉得这可能会使未来生育率下降，尤其是在一线城市现在养育子女的成本太高了，生孩子不容易，养孩子更不容易。我还没有勇气为了一个孩子无条件地付出”。

吴博感到，年轻人对待婚姻的态度会导致晚婚晚育现象更加普遍，“而且父母催婚、逼婚也会使家庭矛盾增多，两代人的冲突不利于家庭和睦”。

26岁的成都某培训学校老师廖颖（化名）已经结婚生子，和丈夫感情融洽。在她看来，年轻人不愿意结婚可能导致社会中独居老人会比现在更多，加重社会老龄化。

河北唐山27岁的王晓燕（化名）即将与爱人步入婚姻，她认为，不着急结婚是更加独立的表现。但她同时认为，家庭给予一个人情感的支撑是无法取代的。

调查中，55.6%的受访青年也担忧年轻人的婚姻观导致晚婚晚育情况更多，加剧社会老龄化问题；45.9%的受访青年担忧年轻人的家庭责任感会因此变弱。

天津社会科学院社会学研究所所长张宝义表示，整个的社会治理、社会秩序及精神面貌和家庭是有关系的，此外，国家的养老问题、失业率等都和家庭有着重要的关系。家庭承担了社会调节器的作用，当家庭和谐的时候，会减少社会矛盾的爆发，社会更加安定。“结婚率降低，对于就业、下一代的养育、养老、人口政策、医疗卫生、公共服务等方面都会有很大的影响。比如养老，现在家庭承担了比较重的养老责任”。

如何维系幸福婚姻关系，59.9%受访青年认为双方应相互尊重和包容

廖颖认为，婚姻生活都是柴米油盐酱醋茶，没有往日恋爱时那般的甜蜜和美好，夫妻两人都要有足够的责任意识，多换位思考，站在对方的立场考虑问题，互相包容和关心、在乎，把对方当作亲人。“同时，双方都要洁身自好，共同努力向上，相互扶持，而不是一方完全依赖另一方”。

王晓燕认为，婚姻中两人永远都要坦诚相对，不能欺瞒。“两人在一块总有磕磕绊绊，这就需要互相理解，不能太自我、太自私，不能一言不和就吵架、闹分手、闹离婚。凡事要从大局考虑”。

对于经营幸福的婚姻，受访青年认为最重要的是做到相互尊重和包容（59.9%），都有收入（54.1%）以及有各自的交际圈（48.9%）。

张宝义分析，与以往相比，现在年轻人愿意付出的相对少了，更倾向于去关心自己，缺乏维护家庭的责任意识。这样建立家庭后，家庭的活力越来越低，夫妻之间的吸引力降低，这是年轻人需要补课的地方。“婚姻其实是很简单的事情，就是彼此的关心和爱护，让对方感觉到温暖，让对方有哪儿也不想去就想待在家里的感觉，而不是仅仅满足于自我的完善。要能做到这些，首先需要有这种意识”。

受访年轻人中，男性占48.1%，女性占51.9%。生活在一线城市的占30.8%，二线城市的占47.3%，三四线城市的占19.3%，县城的占2.3%，乡镇或农村的占0.3%。(记者 杜园春 实习生 陈倩盼)