老年护理分级让服务与需求精准匹配

8月27日，国家卫健委举行例行新闻发布会指出，近期国家卫生健康委员会联合多部门发布了《关于开展老年护理需求评估和规范服务工作的通知》及《关于加强医疗护理员培训和规范管理有关工作的通知》。今后，我国医疗机构要对60周岁及以上老年人开展护理需求评估，并按老人的实际情况“分级”提供更细致的老年护理服务。（8月28日《北京青年报》）

当前，我国针对所有住院患者实行分级护理，医生在给住院患者下达医嘱时，会根据患者病情及病人自理能力进行评估，给予特级护理、一级护理、二级护理、三级护理四种不同级别的护理，今后还会随着病情变化进行更改。但到目前为止，老年人没有专属分级护理，在这方面，老年人和其他患者没有区别。

针对所有患者的分级护理，无论分级方式还是护理内容，都围绕诊疗展开，为诊疗服务，很少考虑老年人的特点与需求。但很多时候，比起多测几次血压脉搏、多更换几次引流装置等医疗服务，老年人更需要喂饭、盥洗、换衣、陪聊，这些生活照料、心理维护、陪伴等服务，原有分级护理鲜有相应内容。此外，原有分级护理只存在于医疗机构内，但老年人所需护理还存在于养老机构、社区、家庭等广泛领域，需要老年人专属分级护理来填补这些空白。

老年护理分级，可让老年人得到更加细致舒心的护理服务。老人情况各异，有的身体活动不便，有记忆力减轻，有的失能或半失能，有的失智或半失智，有的则在身体和心理等方面都还可以，只是生活没人照料。假如对他们的护理服务不作区分，就会导致老人的需求得不到充分满足，甚至出现服务与需求错位现象。只有根据分类标准对老人进行评估分类，方能让服务与需求精准匹配，让老年人各得其所。

老年护理分级，也有利于机构和个人开展老年服务工作。没有分级，机构和个人难以做到有备而来，服务人员也无法做好事先培训细致分工，护理服务只能“胡子眉毛一把抓”。没有分级，收费标准也不好拉开距离，机构和个人若遇到一位“麻烦的老人”，就会觉得不划算，这样就难免出现挑选老人等不良现象。商业保险机构在开发护理商业保险时，也难以做到区别对待，导致商业品种单一，甚至只能按照老人的最差状况来设置保险规则。实现护理分级后，就可以分级来制定不同的规则，提供差异化的服务，许多问题将得到迎刃而解。

但分级容易，服务难。怎么分级，只是做好老年护理服务的第一步，根据分级提供对应服务，才是分级护理的关键。分级之后，服务需求就会得到量化，老年护工短缺现象将得到进一步凸显。可以说，老年护理分级不仅是提供差异化服务的行动指南，更应该成为老年护工队伍的培养指南。唯有解决了护工短缺问题，老年护理分级方能从纸上走向现实，变成具体的护理服务行为。