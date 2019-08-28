北京读者贾先生问：我去年做胃镜显示慢性胃炎、幽门螺旋杆菌感染，吃四联药治疗14天，胃部不适缓解，复查幽门螺旋杆菌也变为阴性。今年11月又开始胃疼、想吐。请问我是不是又感染了？再次感染还能吃之前的药吗？会有耐药的情况吗？

空军军医大学西京消化病医院主任医师吴开春解答：您在清除幽门螺旋杆菌一年以后又出现胃疼和恶心等症状，表明您可能再次感染幽门螺旋杆菌，需要复查13C或14C呼气试验，必要时复查胃镜。

再次感染后，可以吃以前的药，也可以换其他抗幽门螺旋杆菌的药物。幽门螺旋杆菌是否会发生耐药，取决于再次感染的菌株是否具有耐药性。研究显示，我国抗幽门螺旋杆菌的药物甲硝唑和克拉霉素耐药率较高。治疗可以根据不同地区耐药率不同选择治疗方案，以提高幽门螺旋杆菌根除率。如果治疗后症状不能缓解，建议检查其他项目，以排除其他器官的问题。