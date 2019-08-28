湖南读者崔女士问：我孩子今年6岁，上个月得过一次红眼病，治好了还没多久，这周又感染了。请问在家要怎么护理？

湖南省儿童医院危重病医学二科主管护师张春燕解答：夏季细菌病毒容易滋生，孩子抵抗力弱，卫生意识差，稍不注意卫生很容易就会感染细菌，引发红眼病。红眼病传染性强，治愈后免疫力低，因此可重复感染。

宝宝得了红眼病，在家护理很重要，家长们要经常用消毒棉球蘸凉开水或者海盐水给宝宝清洗眼睛，及时去除眼部的黏性分泌物。给宝宝擦拭眼睛的时候要从里向外擦。因为红眼病传染性很强，因此擦拭过宝宝眼睛的棉球要及时妥善处理，不要用同一只棉球擦两只眼睛。

为宝宝清洗眼睛后，妈妈也要注意认真洗手，一定不要在接触宝宝眼睛后再接触自己的眼睛。为宝宝准备单独的毛巾、衣物及卧具，以防止交叉感染。宝宝的玩具及日常用品也须蒸煮和晾晒，以达到灭菌的目的。

平时也要做好预防，引导宝宝养成良好的卫生习惯，做到饭前、便后洗手；勤剪指甲，不用手揉眼睛，不用别人的手帕、毛巾；用流动水洗脸；为宝宝准备单独的卧具和洗漱用品；对宝宝用过的东西定期蒸煮消毒。