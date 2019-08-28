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半边脸僵住是面瘫吗

2019年08月28日15:43 来源：人民网-生命时报

广西读者易先生问：我今年67岁，两天前早上用凉水洗脸时突然右侧脸僵住了，动不了，嘴巴还开始歪，说不清楚话。请问我这是面瘫吗？该怎么办？

中山大学附属第三医院康复医学科主治医师喻勇解答：面瘫在西医上称面神经炎，俗称面神经麻痹或面神经瘫痪、“歪嘴巴”“吊线风”，是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种疾病。中医认为，面瘫的发生多与劳作过度、正气不足、风寒或者寒热乘虚而入等因素有关。

多数患者在清晨洗脸、漱口时，突然发现一侧面颊动作不灵、口角歪斜。症状大致包括三个方面。一是固有体征异常：一侧眉毛、眼角下垂，唾液腺、泪腺分泌减少等。二是运动能力异常：表情肌瘫痪，不能做皱额、蹙眉、闭目、鼓气和噘嘴等动作，一侧的眼睛无法完全闭合。三是感觉功能异常：一侧舌前2/3味觉消失，听觉过敏，非常细小的声音便能引起强烈不适。如果仅有口角歪斜而缺乏面瘫的其他表现，或伴有肢体乏力、口齿不清等症状时，要警惕脑梗的可能。

无论哪种情况，都建议您尽早到正规医疗机构就诊，接受综合治疗。如果排除了脑梗等疾病的可能性，诊断为面瘫，其治疗原则为：促进局部炎症及早消退，进行神经功能恢复训练。除了按时吃药、物理治疗、扎针灸等之外，恢复期的面部表情肌训练和穴位按摩对康复也有帮助，不妨试试。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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