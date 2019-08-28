很多人都知道抗生素是用来对抗细菌感染的，然而对抗真菌感染的药物，大家所知并不多。

真菌感染可分为浅部真菌感染和深部真菌感染两类。浅部真菌感染发病率高，危害性较小；深部真菌感染发病率虽低，但危害大。浅部真菌感染主要为皮肤癣菌，如表皮癣菌、毛癣菌，侵犯皮肤、毛发、指甲等角化组织，引起头癣、足癣、指癣及体癣等；深部真菌感染是指由假丝酵母菌、隐球菌、曲霉菌等真菌侵犯内脏（如肺、脑、消化道等器官）、 皮下组织、皮肤角质层以下和黏膜所致，严重者可引起心内膜炎、脑膜炎和败血症等。

目前，临床上常用的抗真菌药物，按化学结构主要分为4大类，即多烯类、吡咯类、棘白菌素类和氟胞嘧啶类。

1.多烯类抗真菌药物，代表药物是两性霉素B。两性霉素B毒性大，不良反应多，其所致的肾功能损害常见，少数患者可发生肝毒性、血液系统毒性，用药期间应监测肾功能、肝功能、血电解质、周围血象、心电图等，以尽早发现异常，及时处理。应避免联合应用其他肾毒性药物，若出现肾功能损害，应根据损害程度减量给药或暂停用药。原有严重肝病者不宜选用该药。两性霉素B不能与酮康唑合用，因二药会相互干扰。另外，该药使用期间可出现低血钾症，应及时补钾。

2.吡咯类抗真菌药，包括咪唑类和三唑类。咪唑类代表药物有酮康唑、克霉唑、咪康唑、益康唑和舍他康唑等；三唑类代表药物有氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑等。吡咯类抗真菌药物可致肝毒性，以酮康唑较为多见，表现为一过性肝酶升高，偶可出现严重肝毒性，可致肝衰竭和死亡。使用酮康唑应特别注意肝脏受损问题，治疗过程中应严密观察临床征象及监测肝功能，一旦出现异常，须立即停止治疗。肝病患者有明确应用指征时，应权衡利弊后决定是否用药。长期使用可引起血中雄激素水平降低和肾上腺皮质功能受到抑制。以用药方式分，这类药物还分为口服、静脉给药及外用等类型，一般来说，外用药的剂量低，副作用相对要小很多。口服和静脉给药剂量大，出现不良反应的几率要高一些。

3.棘白菌素类药物，这是一类全新的抗真菌药，通过干扰真菌细胞壁的合成，导致其溶解死亡，代表药物有卡泊芬净和米卡芬净等。棘白菌素类药物作用机制独特，具有抗菌谱广、抗真菌作用强、半衰期长、不良反应较少且轻、患者耐受性好等特点。但需要注意的是，卡泊芬净不推荐用于18岁以下儿童；米卡芬净可能发生血管内溶血和血红蛋白尿。

4.氟胞嘧啶类，代表药物有5-氟胞嘧啶。5-氟胞嘧啶易产生耐药性，为避免耐药性的产生，应一开始就使用大剂量，也可与两性霉素B或酮康唑合并使用，有协同作用。骨髓抑制、血液系统疾病或同时接受骨髓抑制药物的患者，以及有肝肾功能损害的患者应当谨慎使用该药。老年及肾功能减退患者应根据肾功能减退程度调整剂量，并尽可能进行血药浓度监测。定期进行血液透析和腹膜透析的患者，每次透析后应补给一次剂量。用药期间应定期检查周围血象、尿常规及肝、肾功能。