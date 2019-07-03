夏季皮肤病高发期，小心中招！
最近，天气非常不稳定，要么热到飞起，要么暴雨连连。广东省中医院皮肤科主任、固生堂名医李红毅教授表示，广东天气潮湿、炎热，每年从3月到11月，都是皮肤病的高发季节。因此提醒大众，尤其需要提防日光性荨麻疹、虫咬性皮痒、脚癣等常见皮肤病。
1、直接暴晒易出现皮肤病症状
出门防晒首先推荐物理防晒，比如戴帽子、打伞、穿长裤长袖，都能让身体避免日光的直接暴晒。
涂防晒霜建议尽量在出门的半小时前涂上，回到家后尽早地卸妆。
2、赤脚蹚雨水，小心长癣和感染
在雨水蹚过之后，很容易合并一些感染，如足癣病感染，丹毒等等。有甲沟炎的，蹚脏水也会感染。因此，下雨天最好不要蹚水，万一要蹚水，鞋袜弄湿，也一定要及时做好足部清洁。
3、真菌繁殖快，用干燥和高温对付它
夏天很多人容易感染上脚气病（脚癣），这是由真菌感染而导致的常见皮肤病。通常，在温度22℃以上，湿度95%以上的环境最适合真菌生长，因此广东高温多雨的夏天正是真菌繁殖旺盛的季节。预防脚气、股癣等真菌感染的皮肤病，专家建议首先需要保持皮肤的干燥，夏天能尽量穿透气性好的鞋子和衣服，如果股癣，内裤可以用开水烫，在100℃的高温下，就能杀死真菌，预防交叉感染。
温馨提示：
当季食物帮你调理身体
李红毅教授推荐的两个最平常的祛湿食疗方，大家可以轻松地掌握。
冬瓜薏米汤∶用冬瓜、薏米煮汤喝，有清热利湿的作用，利于湿邪从小便里排出。
苦瓜排骨汤：对于湿热的人，这个季节的苦瓜可以用来清热利湿。苦瓜煲排骨汤，既美味又有保健作用。(文/侯阿贵)
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn