夏季皮肤病高发期，小心中招！

最近，天气非常不稳定，要么热到飞起，要么暴雨连连。广东省中医院皮肤科主任、固生堂名医李红毅教授表示，广东天气潮湿、炎热，每年从3月到11月，都是皮肤病的高发季节。因此提醒大众，尤其需要提防日光性荨麻疹、虫咬性皮痒、脚癣等常见皮肤病。

1、直接暴晒易出现皮肤病症状

出门防晒首先推荐物理防晒，比如戴帽子、打伞、穿长裤长袖，都能让身体避免日光的直接暴晒。

涂防晒霜建议尽量在出门的半小时前涂上，回到家后尽早地卸妆。

2、赤脚蹚雨水，小心长癣和感染

在雨水蹚过之后，很容易合并一些感染，如足癣病感染，丹毒等等。有甲沟炎的，蹚脏水也会感染。因此，下雨天最好不要蹚水，万一要蹚水，鞋袜弄湿，也一定要及时做好足部清洁。

3、真菌繁殖快，用干燥和高温对付它

夏天很多人容易感染上脚气病（脚癣），这是由真菌感染而导致的常见皮肤病。通常，在温度22℃以上，湿度95%以上的环境最适合真菌生长，因此广东高温多雨的夏天正是真菌繁殖旺盛的季节。预防脚气、股癣等真菌感染的皮肤病，专家建议首先需要保持皮肤的干燥，夏天能尽量穿透气性好的鞋子和衣服，如果股癣，内裤可以用开水烫，在100℃的高温下，就能杀死真菌，预防交叉感染。

温馨提示：

当季食物帮你调理身体

李红毅教授推荐的两个最平常的祛湿食疗方，大家可以轻松地掌握。

冬瓜薏米汤∶用冬瓜、薏米煮汤喝，有清热利湿的作用，利于湿邪从小便里排出。

苦瓜排骨汤：对于湿热的人，这个季节的苦瓜可以用来清热利湿。苦瓜煲排骨汤，既美味又有保健作用。(文/侯阿贵)