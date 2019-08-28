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良心为什么会痛

高嘉悦

2019年08月28日15:36 来源：人民网-生命时报

　　2017年，《咬文嚼字》评出了年度十大流行语，“你的良心不会痛吗”入围其中。同年，这句话入选国家语言资源监测与研究中心发布的“2017年度十大网络用语”。

　　什么是良心？它从哪里来？为什么大部分人在做一些不好的事，如骂人、背叛朋友或抛弃子女的时候，会不自觉地感到良心不安？不论人种、男女老幼，每个人都体验过良心的存在。良心就像我们的内心深处的一把尺子，衡量出了哪些事能干，哪些不能。西南大学心理学院应用心理系主任汤永隆表示，我们日常所说的良心，一般是指内在的道德判断标准。良心的形成，是一个人从小到大经过社会教育、熏陶和生活实践，接受社会教化，将社会的道德目标、价值观、道德规范和行为方式等转化为自身内在的理念和需要，形成自身稳定的道德信念和行为反应模式的过程。良心会时时时刻刻提醒、告诫人们哪件事能做，哪件事不能做，哪些行为是高尚的，哪些行为是耻辱的。

　　良心主要是对自己行为的评价，有时也会延伸到他人，如试图站在自己的角度去唤醒别人的道德感。良知不是固定的，它只是一种要求，主要内容就是要求自己和他人建立起适当的关系。例如被人帮助时，要懂得回馈；与人合作，不侵吞他人利益；看到有人偷东西，主动举报，告诉被偷者，等等。如果缺失了良心，往往会使人的心态发生扭曲和失衡，使人际关系变得越来越冷漠。汤永隆表示，之所以一个人的良心会“痛”，原因就是做的事情已经违背了自己的道德底线，而心理的痛与生理的痛在脑区有重叠的部分，所以，违背良心时人可能真的会有痛感。

　　良心的塑造有赖于社会环境，一是建立合理的激励制度，让人们感到德行合算；二是宣扬正确的道德价值观，让人们因拥有良好的品德而感受到幸福。

　　个人也要恪守良心。儿女的良心是孝顺，让父母安享晚年；父母的良心是慈爱，养育儿女成人成才；商人的良心是诚实守信，不坑蒙拐骗；医生的良心是救死扶伤，不唯利是图；为官者的良心是清正廉洁，不徇私舞弊、贪赃枉法。

(责编：李轶群、杨迪)


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