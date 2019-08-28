“马甲线”“反手摸肚脐”“A4腰”……当下的社会文化以瘦为美，女性更是深受这样的文化影响。大量媒体信息和营销策略营造出瘦身促进成功的氛围，让女孩在成长过程中认为苗条的人比胖人更有吸引力、更可能成功。随处可见的减肥宣传推波助澜，不论是否真的肥胖，减肥都成了众多女性的追求。

小囡就是在这种影响下开始了减肥计划。最开始，她按照减肥食谱开始节食、跑步，很快就减掉了一些体重。小囡大受鼓舞，开始变本加厉地减肥：每天只吃一些涮过水的青菜，花大量的时间去记各种食物的热量，生怕吃多了；除了控制饮食，还常常过度运动，跑步跑到双腿沉重、疲倦至极才罢休。几个月下来，小囡的体重明显减少，甚至有些形销骨立。但小囡仍觉得自己很胖，成瘾似地坚持减肥。渐渐的，她发现自己开始大量脱发，稍微动动就没有力气，失眠，常常整夜无法入睡，变得不爱笑、爱生气，“大姨妈”已经几个月都不正常。看过医生之后，被诊断为厌食症。

厌食症，专业上称为神经性厌食，指通过节食等手段，有意造成并维持体重明显低于正常标准为特征的一种进食障碍。其主要特征是以强烈害怕体重增加和发胖为特点的对体重、体型的极度关注，盲目追求苗条，体重显著减轻，常有营养不良、代谢和内分泌紊乱，如女性出现闭经。严重者可因极度营养不良出现机体衰竭从而危及生命，5%~15%的患者最后死于心血管并发症、多器官功能衰竭、继发感染、自杀等。此病多见于13~20岁女性，有两个高峰年龄，为13~14岁和17~18或20岁。否认病情是该症的另一个显著特征，患者拒绝就医和治疗，常常由家属发现其消瘦、进食甚少、腹部不适、长期便秘、闭经等问题而带到医院就诊。30%~50%的患者有发作性贪食的情况。

对于严重的厌食症患者，首先要进行支持治疗，目的是挽救生命，维持生命体征的稳定。应纠正代谢紊乱和酸碱平衡失常，给予足够维持生命的能量，消除水肿。营养方面，饮食的摄入应从小量开始，随着生理功能的适应和恢复，循序渐进地增加。药物治疗也很重要，在疾病的不同阶段对药物的要求不同，急性治疗期主要强调体重快速增加，维持治疗期的作用是防止疾病复发。支持性心理治疗对18岁以上起病的慢性成年患者疗效较好，包括与患者建立良好的关系，取得患者的信任和配合。对患者进行耐心细致的解释、心理教育和营养咨询，使患者了解其疾病的性质，认识到科学、合理的饮食对身体发育和健康的重要性。鼓励其主动、积极参与治疗；培养患者的自信心和自立感，使其在治疗计划中负起个人责任，矫正患者饮食行为，最终战胜疾病。