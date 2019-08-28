尿中带血要排查膀胱癌

主讲人：复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科副主任医师 沈益君

出现尿中带血大家一定会紧张，怀疑自己是不是得什么病了。的确，这是许多疾病的“征兆”，如泌尿系统疾病（包括炎症、结石、息肉等），泌尿系统邻近器官的疾病以及全身性疾病（如血液病，感染性疾病）等，值得注意的是，血尿也是膀胱癌较为特异的症状，一定要提高警惕。

1.什么样的尿中带血是膀胱癌？膀胱癌的血尿有它自己的“特色”，是无痛、间歇性的全程肉眼血尿，会断断续续、时好时坏地出现。一旦发现血尿有上述特点，就要引起重视，及时就诊排查，查清楚血究竟是何原因，从何而来。不过，血尿并不是膀胱癌的唯一信号，膀胱癌患者有时还会出现一些排尿刺激症状，如尿频、尿急、尿痛，这是因为肿瘤会影响膀胱正常的储尿和排尿功能。当癌症扩散时，还可能感到下背痛、骨痛和足部疼痛，不明原因的体重减轻也可能发生。

2.吸烟是导致膀胱癌的罪魁祸首。膀胱癌大多是膀胱尿路上皮的肿瘤，人体内的代谢产物经过肾过滤，废弃物形成尿液在膀胱中积聚，长年累月，尿液中的致癌因子就有可能导致膀胱尿路上皮细胞的癌变。导致膀胱癌的危险因素既有遗传因素，又有外在的环境因素，其中吸烟与它的关系非常密切：膀胱癌病人中有25%~65%吸烟，与不吸烟的人相比，吸烟者患膀胱癌的风险增加4倍，且吸烟时间越长，患癌风险越大。长期接触某些物质如染料、化工产品等也容易导致膀胱癌。此外，膀胱癌还与生活方式、饮食以及因其他疾病接受盆腔放疗等均有一定关系。

想要预防膀胱癌，首先就要远离烟草。除此之外，还要多喝水，降低膀胱癌内尿液的浓度；改变憋尿的行为习惯。有数据显示，每日排尿5次的人比排尿6次以上者更容易患膀胱癌，这是因为长时间憋尿，易使尿液浓缩，尿在膀胱内滞留时间长，致癌物质也越多，长期下来就容易形成膀胱癌；注意日常饮食习惯，多吃新鲜蔬菜和水果。

3.膀胱癌如何治疗？一旦发现肿瘤，就要及时积极地治疗。膀胱癌根据肿瘤的浸润深度，可以分为非肌层浸润性与肌层浸润性。有75%的初诊患者都是非肌层浸润性膀胱癌。对这类膀胱癌，无需切除膀胱，首选方案是微创手术，也就是经尿道膀胱肿瘤切除术（TURBT）将肿瘤完整切除；对于肌层浸润性膀胱癌，保留膀胱的术式越来越受重视，但是，保留膀胱牵涉到对病情的严格评估和多学科综合治疗。如果没有这些做保证的话，患者必须做膀胱全切，术后传统的尿流改道方式是在腹壁造瘘，使尿液从病人的腹壁回肠造口流出，患者需要终身佩戴造口袋。

膀胱癌还有一个特点就是非常容易复发。膀胱癌术后的5年复发率高达50%~70%。这其中有疾病本身、患者生活方式行为习惯等原因，也有治疗不够规范的原因。一般来说，TURBT手术要求切到肌肉层。如果没有切到，患者需要进行二次电切。此外，膀胱癌术后选择什么药物进行膀胱灌注治疗，灌注过程中不适症状如何处理，以及膀胱全切手术后该如何选择以后的排尿方式等问题，对患者日后的康复、生活质量、复发率都有很大影响。因此，我们一定要选择正规的医院并严格遵循医嘱进行治疗。