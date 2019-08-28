香辛料，被忽视的抗炎高手

受访专家：解放军总医院第八医学中心营养科主任 左小霞

炒菜、炖肉，总是少不了香辛料的帮衬。鲜为人知的是，香辛料还是隐藏的“抗炎”高手。这里说的“抗炎”不是指身体的某个部位感染发炎后的抗炎，而是指利于调节生理健康的作用。本期，《生命时报》特邀解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞进行详细解读。

生姜。生姜含有姜烯、姜醇、姜酚等活性物质，具有抗氧化性，还能抑制炎性因子生成，促进抗炎因子合成。此外，其中的活性因子对消化系统有益，对因化学因素造成的胃部溃疡有潜在的抑制和预防作用。

花椒。又叫川椒，味道辛、麻、香。其对于白喉杆菌、炭疽杆菌及一些皮肤真菌等都有较强的抑制作用。牙痛时喝花椒水有缓解作用，就是因为其可以清洁口腔，利于口腔溃疡、牙周炎等口腔问题的恢复。

大蒜。大蒜中的大蒜素不仅有助防癌，还具有抗炎杀菌作用，能够抑制甚至杀灭多种细菌。大蒜还含有一种叫做硫化丙烯的辣素，对病原菌也有较好的抑制作用，对于预防感冒、缓解鼻塞、咳嗽等症状有所帮助。

肉桂。肉桂不仅芳香，而且有抗菌作用，可以消灭口腔中的微生物，促进口腔健康。肉桂中有个很出名的成分——肉桂醛，被证实可以干扰炎症反应中一些物质的传递，从而起到抗炎作用。

香叶。香叶的功能性成分是香叶木素，是天然黄酮类化合物之一，被证实有清除自由基、抑菌、抗炎的作用。

八角。又名大茴香、木茴香、大料、八月珠。其含有两大有助健康的活性成分：茴香烯，促进骨髓细胞成熟，升高白细胞水平；茴香油，刺激胃肠、促进消化液分泌，增加胃肠蠕动。

姜黄。它是色味两用的香料，既是香料，又是天然色素，一般以调色为主。姜黄是一种多年生草本植物，同样是传统中药材的一种，其提取物被作为香料及“上色”料加入到咖喱中。目前已有研究证实，姜黄素的代谢产物有抗炎活性，能保护生物膜免受氧化应激的损伤。（记者 李 爽）